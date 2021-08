Stablecoins USDC et BUSD grignotent la part de marché de Tether (USDT) Crypto new media

Alors que le marché global de la crypto-monnaie continue de se développer avec une participation accrue des utilisateurs, les fournisseurs de pièces stables se sont fait concurrence pour gagner des parts de marché importantes. Il semble que le stablecoin Tether (USDT) continue de dominer le marché avec des pièces de 61 milliards de dollars USDT flottant sur le marché.

Cependant, il semble que des concurrents comme l’USDC de Circle et le BUSD de Binance fassent des percées majeures sur le marché. En effet, aucun USDT n’a été émis au cours des deux derniers mois. En conséquence, sa part et la valeur marchande ont chuté à un plus bas historique de seulement 57,38%.

Cela a laissé suffisamment de place à des concurrents comme USDC et BUSD pour pénétrer le marché. Au cours de la même période, la part de l’USDC a bondi de 24,39% tandis que celle du BUSD a bondi de 10,9%.

Les problèmes réglementaires croissants de Tether

Il semble que les problèmes réglementaires de Tether ne se terminent pas de sitôt. La semaine dernière, le département américain de la Justice (DoJ) a lancé une enquête pénale contre une fraude bancaire potentielle.

Comme le rapporte Bloomberg : « les procureurs fédéraux examinent si Tether a caché aux banques que les transactions étaient liées à la crypto ». L’affaire remonte aux premiers jours de Tether et aux soupçons d’émission d’USDT supplémentaires au cours de la course haussière de 2017, sans réellement soutenir le avec des dollars physiques.

Tether a déclaré qu’il était prêt à coopérer à tout point de vue avec les forces de l’ordre. Il semble qu’au milieu de la répression réglementaire, Tether ait interrompu tout nouvel ajout sur le marché.

Il semble que la société ne soit pas disposée à ébouriffer les plumes avec les régulateurs. Le mois dernier, en juillet, le directeur technique de Tether, Paolo Ardoino, a été clair sur la question. Commentant la perte de parts de marché de Tether au profit de ses concurrents, il a déclaré :

Tout le monde prend du roi, pas du plus petit. Duh… (mais le click-baiting est plus important). La concurrence et la diversification sont la clé du succès dans toute industrie. Croyez-le ou non, mais « Laissez tout le monde grandir pour que la somme de toutes les voix soit plus forte ». C’est ce qui rendra l’industrie du stablecoin beaucoup plus solide à long terme. Donc voilà. Cela ne nous dérange pas de voir la croissance. Nous accueillons tout le monde. Nous nous soucions simplement que le jeu soit juste et égal.

Au fur et à mesure que le paysage réglementaire évoluera, il sera intéressant de voir le rôle des pièces stables. Les principales autorités américaines ont souligné la nécessité de réguler le marché du stabelcoin. D’autres acteurs du marché comme Paxos ont appelé les émetteurs Tether (USDT) et USDC pour l’émission de pièces stables non réglementées.

