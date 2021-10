Stabler révèle la vérité derrière la lettre à Benson

in

Au début de la deuxième heure de Law & Order: Organized Crime jeudi soir, Det. Elliot Stabler a finalement révélé la vérité derrière la lettre qu’il a remise au capitaine Olivia Benson à son retour de Rome à New York la saison dernière. (Les spoilers suivent !) Le contenu de la lettre est resté un mystère complet jusqu’à présent, et il est toujours possible qu’il y ait des questions sans réponse car les révélations de Stabler sont venues alors qu’il était sous drogue. Il s’est présenté à la porte de Benson après une nuit de fête avec le gang albanais sur lequel il enquête sous couverture.

Au début, Benson (Mariska Hargitay) voulait que Stabler (Christopher Meloni) se concentre parce qu’elle savait qu’il était clairement sous l’influence d’une drogue. Elle lui a dit qu’il devait se rendre à l’hôpital, mais il voulait qu’elle le laisse entrer dans son appartement. Stabler a déclaré qu’il sentait qu’il avait besoin d’aller la voir pour parler de ce qui s’était passé entre eux personnellement, pas de ce qui s’était passé dans l’épisode de jeudi de Law & Order: Special Victims Unit. Benson a insisté sur le fait que ce n’était pas le moment d’avoir cette discussion jusqu’à ce qu’il dise soudainement qu’il n’a pas écrit la lettre !

Benson était choqué. Stabler, toujours maladroit, a déclaré que sa femme Kathy Stabler avait écrit la lettre, même si Stabler avait déjà dit à Benson qu’il l’avait fait. Stabler a insisté pour que Kathy ait dicté la lettre. C’était son idée. Dans la lettre, Stabler a écrit (ou du moins, Benson pensait que Stabler a écrit) que ce qu’ils étaient l’un pour l’autre n’était “jamais réel” et qu’ils ne faisaient qu’entraver l’autre pour être qui et où ils devaient être. C’était l’idée de Kathy, a déclaré Stabler.

Il y avait encore une partie de la lettre écrite par Stabler. “Dans un univers parallèle…” commença Benson. “Ce sera toujours toi et moi. J’ai écrit ça”, a déclaré Stabler. « Je l’ai glissé là-dedans avant de sceller l’enveloppe. Stabler a ensuite basculé et Benson s’est précipité pour le rattraper. Il posa sa main sur sa tête. Il y a ensuite eu une coupure à Stabler torse nu au lit le lendemain matin. Il s’est réveillé dans Sgt. La maison d’Ayanna Bell (Danielle Monae Truitt) et a été frustré quand il s’en est rendu compte.

“Tout le battage médiatique pour la lettre…”

Je ne peux pas imaginer Olivia Benson lisant une lettre d’Elliot Stabler disant qu’elle a gêné son bonheur. Mon. Putain de. Cœur. Olivia, arrête de mentir à ton thérapeute, va là-bas tout de suite et laisse tout sortir. #Crime Organisé #OliviaBenson #FUKathy pic.twitter.com/e5wp9jNYbc – ASJEO 💌 (@AmyASJEO) 1er octobre 2021

“Tout le battage médiatique pour la lettre juste pour son – même pas pour en être l’auteur”, a écrit un téléspectateur.

“Un peu foiré…”

Pas étonnant qu’elle ait volé la lettre. Elle savait que c’était un gâchis de Kathy Stabler. (Sauf pour cette ligne qui ne me laissera plus jamais me reposer.) #OrganizedCrime pic.twitter.com/FvLOfJb94W – Shana 💌🤓🩰🗑🔥 (@shayz0rz) 1er octobre 2021

“Un peu gâché que Benson n’aurait JAMAIS mis le mariage ou la famille de Stabler en danger et Stabler a tout abandonné et tous ceux qu’il a connus et pourtant Kathy ressentait toujours le besoin de blesser Benson et de tirer ce non-sens avec la lettre”, a écrit un fan. Beaucoup étaient frustrés par le fait que Kathy soit derrière la lettre, tandis que d’autres se demandaient pourquoi Stabler avait toujours donné la lettre à Liv après que Kathy ait été tuée.

« J’ai besoin de plus à ce sujet »

Moi : Pourquoi lui a-t-il donné la lettre s’il savait qu’elle disait des choses qu’il ne pensait pas ? Aussi moi : sa femme est morte. Il n’avait pas besoin de transmettre ses paroles à Liv, sachant qu’elles lui feraient du mal. Pour toujours moi : Elliot Stabler est l’enfant d’affiche pour pourquoi les hommes sont stupides. J’ai besoin de plus à ce sujet, Ilene – Heather (@hp2285) 1er octobre 2021

“Je vais donc avoir besoin d’une scène de lettre où stabler est cohérent. Pour savoir s’il savait ce que Kathy a écrit, etc.”, a tweeté un téléspectateur sceptique.

« Un jeu d’acteur puissant »

C’est un jeu d’acteur puissant de @Chris_Meloni et @Mariska ! #Crime Organisé 👏👏👏👏👏👏 — Wavnelius W. (@wavewrim) 1er octobre 2021

“Imaginez le coup du lapin que Liv traversait, elle a lu cette lettre l’éclairant au gaz, puis Elliot lui dit qu’il l’aime, puis il veut qu’elle le laisse tranquille, puis il est sa date de mariage, puis il la fantôme, puis il se présente à son appartement drogué et dit que c’était toujours eux?” s’est demandé un fan concerné.

« Laissez-les déjà s’embrasser »

Je suis littéralement en train de mourir wtf – Ashley Smith (@ashmsmith91) 1er octobre 2021

“Tout le battage médiatique juste pour ça ?!!! Vous vous moquez de moi ! Pour l’amour de Dieu, laissez-les déjà s’embrasser lol”, a écrit un fan.

