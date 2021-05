Stacey Abrams dit qu’elle envisage “ absolument ” de se présenter à la présidence ⋆ .

Stacey Abrams, ancienne candidate démocrate au poste de gouverneur et militante des droits de vote superstar de Géorgie, a déclaré au cours du week-end qu’elle avait pleinement l’intention de se présenter à la présidence dans les années à venir.

Abrams, qui a soutenu que les tactiques de suppression des électeurs du GOP lui ont coûté sa candidature pour 2018 au poste de gouverneur, a partagé son aspiration dans une interview avec CBS Sunday Morning, qui sera diffusée dimanche.

«Est-ce que je le considère comme une ambition? Absolument », a expliqué Abrams au correspondant Erin Moriarty. «Et plus important encore, quand quelqu’un me demande si telle est mon ambition, j’ai la responsabilité de dire« Oui », pour chaque jeune femme, chaque personne de couleur, qui me voit et décide de ce dont elle est capable en fonction de ce que je pense que je suis capable de. Il s’agit de, vous ne pouvez pas avoir ces choses dont vous refusez de rêver.

Abrams a également fustigé les républicains pour leur adhésion au «gros mensonge» de l’ancien président Donald Trump sur la fraude électorale lors des élections de 2020 et pour avoir adopté les restrictions de vote Jim Crow dans les États du pays.

«Ils ont eu le luxe de ne pas avoir à y penser», dit-elle. «Ils ont eu le luxe de voir simplement les lois électorales comme des moyens de gagner, mais lorsque vous les avez vécues ou que vous avez dû vous battre contre celles-ci, ou lorsque vous y avez réfléchi plus que quelques instants, lorsque vous enlevez l’hyperbole ou les faux-semblants et vous allez au tissu conjonctif direct de celui-ci, absolument, c’est ce qui est dit. Dans chaque capitale d’État où ils utilisent le grand mensonge pour justifier ce comportement. »

