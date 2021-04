Stacey Abrams élimine le soutien au boycott de la tribune après le départ de la MLB ⋆ .

Plus tôt ce mois-ci, USA Today a discrètement effacé un éditorial de Stacey Abrams d’un libellé offrant un soutien conditionnel au boycott des entreprises, les modifications furtives intervenant peu de temps après que la Major League Baseball ait annoncé son propre boycott de l’État sur sa récente loi de réforme du vote.

Abrams – dont l’effort historique de sortie du vote en Géorgie a été largement salué comme l’un des principaux moteurs de la victoire présidentielle de Joe Biden et des victoires au Sénat de Jon Ossoff et Raphael Warnock – a été parmi les critiques les plus virulents de Loi électorale de la Géorgie. Adoptée par la législature contrôlée par le GOP de l’État et promulguée par le gouverneur républicain Brian Kemp, la mesure a apporté de modestes réformes, y compris une exigence d’identification des électeurs, pour renforcer la sécurité électorale. Les critiques démocrates, y compris le président Biden, ont condamné les changements en tant que tactiques de suppression des électeurs rappelant les lois Jim Crow.

Les discussions sur le boycott de la Géorgie ont commencé peu de temps après l’adoption de la loi. Dans un éditorial publié à l’origine le 31 mars, Abrams a apporté un soutien tacite aux boycotts théoriques de son État d’origine, affirmant que «tant que nous n’entendons pas des déclarations claires et sans équivoque montrant que les entreprises basées en Géorgie comprennent ce qui est en jeu, je ne peux pas discuter avec le choix d’un individu d’opter pour sa concurrence. »

Le langage favorable au boycott est resté dans l’article jusqu’à tard dans la journée le 6 avril, quelques jours seulement après que la Major League Baseball ait annoncé qu’elle déplacerait son All-Star Game annuel hors de Géorgie pour protester contre la nouvelle loi. Vers 15 h 30 le 6 avril, la remarque d’Abrams sur «le choix d’un individu» de boycotter avait été supprimée sans explication.

Dans l’article modifié paru après l’annonce du boycott de la MLB, Abrams a ajouté un libellé prenant une position plus claire contre le boycott, exhortant les entreprises à «dénoncer notre loi» plutôt que d’abandonner l’État et arguant que la «perte monétaire [of a boycott]»Est« peu susceptible d’affecter les républicains obstinés et effrayés qui considèrent la suppression des électeurs comme leur seul moyen de gagner. »

Dans la réécriture, Abrams a également informé ses lecteurs que «les boycotts coûtent invariablement aussi des emplois», une observation omise de la colonne originale.

Pourtant, la colonne contient un langage louant l’impulsion populaire de boycotter la Géorgie, qualifiant cette réponse de «passionnée (et compréhensible)». Abrams note que «l’avancement des droits civils [in the U.S.] s’est fortement appuyée sur les boycotts économiques. »

Peut-être plus particulièrement, l’article contient un sous-titre affirmant que les boycotts ne sont «pas nécessaires – encore», un avertissement qu’Abrams pourrait encourager une telle action à l’avenir. Cette langue était dans le corps original de l’éditorial; bien qu’Abrams ait supprimé ce texte dans sa révision, il survit dans la version actuelle en tant que sous-titre, véhiculant effectivement le même message.

La chronique originale avait commencé par la déclaration directe: «Les boycotts fonctionnent. Le pouvoir concentré du Non, formé sur des acteurs d’entreprise habitués à se faire dire Oui, peut produire des résultats transformateurs. »

Dans la version révisée, Abrams soutient toujours que les boycotts «fonctionnent», stipulant qu’ils ne sont efficaces que lorsque «la cible risque de perdre quelque chose de très précieux et la douleur devient insupportable».

Abrams, dans les colonnes originales et révisées, conseille aux boycotteurs potentiels de «partager» le fardeau d’un tel activisme et de se préparer à «un engagement à long terme à l’action».

Le vérificateur de faits s’est appuyé sur une colonne éditée pour défendre Abrams des critiques

USA Today n’a fait aucune mention immédiate de son édition de la chronique d’Abrams. Pas plus tard que le 21 avril, plus de deux semaines après avoir effectué les modifications, USA Today n’a fait aucune mention des changements importants apportés à l’éditorial.

L’éditorial est actuellement ajouté avec une note de l’éditeur: «Cette colonne a été publiée à l’origine avant que la MLB ne déplace le jeu All-Star hors d’Atlanta. Il a été mis à jour après cette décision. Il n’offre aux lecteurs aucune clarification sur les mises à jour apportées à l’article. USA Today n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les raisons pour lesquelles les changements ont été apportés ou quand Abrams a contacté le journal pour éditer sa chronique.

L’éditorial révisé, quant à lui, a été utilisé dans au moins une vérification des faits des médias pour défendre Abrams des critiques l’accusant de soutenir les boycotts dans l’État. Une vérification des faits de PolitiFact le 21 avril a cité en partie l’article d’Abrams du 31 mars pour la défendre contre les accusations de soutien aux boycotts, en utilisant la citation: «Les boycotts coûtent invariablement aussi des emplois.» La vérification des faits n’a pas mentionné que l’article avait été mis à jour.

La rédactrice de PolitiFact qui a rédigé cette vérification des faits, Amy Sherman, n’a pas répondu à une demande de commentaire pour savoir si elle était au courant des modifications apportées à la colonne d’Abrams avant d’exécuter la vérification des faits.

USA Today gère lui-même son propre programme de vérification des faits. L’année dernière, il a fait partie de l’écurie de vérificateurs de faits de Facebook et a également été jugé «conforme» aux principes du réseau international de vérification des faits. Ces principes affirment que les centres de vérification des faits doivent «faire preuve d’un engagement envers l’impartialité et l’équité, la transparence des sources, la transparence du financement et de l’organisation, la transparence de la méthodologie et un engagement à apporter des corrections ouvertes et honnêtes» tout en effectuant des vérifications des faits.

L’IFCN n’a pas répondu à la question de savoir si l’édition furtive de l’éditorial d’Abrams par USA Today pouvait mettre en danger sa certification auprès du groupe.