Stacey Abrams vient d’annoncer si elle est candidate à sa réélection en Géorgie – RedState

La démocrate Stacey Abrams a annoncé aujourd’hui qu’elle serait à nouveau candidate au poste de gouverneur de Géorgie. Elle a dit qu’elle courait « parce que les opportunités dans notre État ne devraient pas être déterminées par le code postal, les antécédents ou l’accès au pouvoir ». Eh bien, c’est bien qu’elle pense que les gens qui n’ont pas accès au pouvoir démocrate comme elle peuvent également se présenter.

Mais son annonce a surpris certains qui – sur la base de sa parole – pensaient qu’elle était déjà gouverneure.

Ne nous a-t-elle pas dit qu’elle avait gagné en 2018 ? Alors pourquoi annonce-t-elle une course maintenant? Ne devrait-elle pas être occupée à gouverner ? Je suis tellement confus!!

Maintenant, bien sûr, Abrams a perdu la course au poste de gouverneur de Géorgie en 2018, mais elle n’a jamais concédé. Mais son incapacité à concéder et les attaques subséquentes contre le processus de son élection à chaque tournant n’étaient pas une « attaque contre la démocratie » – parce qu’elle est démocrate. Les démocrates sont autorisés à remettre en question les élections et à attaquer le processus. Les républicains ne le sont pas.

Maintenant, bien sûr, je suis cynique, mais cela semble être la façon dont les médias l’abordent. Abrams et Hillary Clinton ont remis en question les résultats électoraux, mais n’ont jamais reçu de critique de la part des médias libéraux pour leur avoir fait cela. En effet, ils ont été félicités pour cela.

Voici une collection de ses commentaires de l’année dernière sur le président Donald Trump, juxtaposés à ses commentaires sur son élection en 2018.

Stacey Abrams : Le vrai gros mensonge. pic.twitter.com/lgwdwqyCyR – Stephen Lawson (@StephenLawson_) 1er décembre 2021

Pas plus tard qu’en octobre, alors qu’Abrams faisait campagne pour Terry McAuliffe en Virginie, elle a déclaré : « Je viens d’un État où je n’avais pas le droit de devenir gouverneur, mais en tant que citoyenne américaine et citoyenne de Géorgie, je vais lutter pour que chaque personne qui a le droit de vote puisse voter. Même McAuliffe a fait écho à cela, affirmant que « 1,4 million d’électeurs » avaient été « privés du droit de vote » – sinon, « elle serait gouverneur aujourd’hui ».

Abrams n’avait pas le « droit » de devenir gouverneur parce qu’elle a perdu, aussi simple que cela, qu’elle veuille l’accepter ou non. McAuliffe signant à bord de son illusion n’est qu’une autre raison pour laquelle il méritait de perdre. Peut-être que la meilleure brochette de l’illusion d’Abrams concernant son élection et le mensonge sur la suppression des électeurs est venue via une grille du sénateur Ted Cruz (R-TX) en avril.

FLASHBACK d’avril 2021 : le sénateur Ted Cruz fait admettre au « gouverneur » Stacey Abrams que les élections au poste de gouverneur de Géorgie de 2018 ont été volées. Cruz : « Oui ou non, maintenez-vous toujours que l’élection de 2018 a été volée ? » Abrams : L’élection « a été volée aux électeurs géorgiens ». pic.twitter.com/PatNTD0e57 – Steve Guest (@SteveGuest) 1er décembre 2021

Juste un rappel de la réalité : Abrams a perdu par plus de 50 000 voix et il n’y a eu aucune suppression d’électeurs.

Brian Kemp, qui a remporté la course en 2018, avait alors beaucoup de soutien républicain. Mais depuis lors, et depuis sa bagarre avec le président Donald Trump au sujet des résultats des élections en Géorgie, il est tombé en disgrâce auprès de nombreux républicains. Alors, quel soutien il obtient des républicains pourrait être remis en question.

Kemp a répondu à l’annonce d’Abrams en tweetant ce qui suit aujourd’hui :

Avec Stacey Abrams aux commandes, la Géorgie aurait fermé ses portes, les élèves auraient été exclus de leurs salles de classe et la politique réveillée serait la loi du pays et le plan de cours dans nos écoles. Son programme d’extrême gauche d’ouverture des frontières, de confiscation d’armes à feu, de taxes élevées et de politiques anti-loi ne reflète pas qui nous sommes en tant que Géorgiens. La campagne sans fin de Stacey pour le pouvoir a déjà nui aux entreprises géorgiennes et coûté des millions à notre État – le tout au service de son ambition ultime de devenir présidente des États-Unis. L’élection du gouverneur de novembre prochain est une bataille pour l’âme de notre État. Je me bats contre Stacey Abrams, le programme raté de Biden et leurs alliés réveillés pour que la Géorgie reste le meilleur endroit pour vivre, travailler et élever une famille.

Maintenant qu’elle est annoncée, cela va probablement réunir des républicains en Géorgie pour se dresser contre elle, et ce n’est peut-être pas avec Kemp. Vernon Jones a également déclaré qu’il se présenterait contre Kemp. Espérons que les républicains sortiront en force contre elle.