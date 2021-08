Stacey Farber sur la saison émotionnelle 3 de Tara et ce qui pourrait être la prochaine ⋆ 10z viral

Stacey Farber a joué deux personnages qui ne pourraient pas être plus différents en même temps l’année dernière : la méchante Leslie Larr dans Superman & Lois et Tara, une résidente de Virgin River, qui a perdu sa mère Lilly (Lynda Boyd), dans la troisième saison de Netflix. drame.

“C’était aussi très difficile à réaliser, mais d’une manière complètement différente [from Leslie], ce qui est tout le plaisir », a déclaré Farber à TV Insider. «Ce qui est bizarre, c’est que je tournais ces deux émissions en même temps parce qu’elles tournent toutes les deux à Vancouver et elles ont évidemment toutes les deux filmé cette année pendant la pandémie. Donc au début, je faisais des allers-retours entre ces deux personnages et ils ne pouvaient pas être plus éloignés : l’un est une fille de ferme super douce qui perd sa mère et ressent tout, et l’autre est un métahumain kryptonien qui n’a aucun sentiment et veut tuer des gens. C’était donc un défi amusant pour moi en tant qu’acteur.

Et cela s’est produit pendant ce qu’elle a appelé un arc “lourd” pour Tara. Sa mère est décédée d’un cancer du pancréas. Mais après les funérailles, une « donneuse anonyme » (Mel d’Alexandra Breckenridge) a créé une fiducie pour Tara et sa petite sœur, Chloé. Il couvre l’aide et l’entretien supplémentaires pour la ferme, afin qu’ils n’aient pas à se déplacer.

S’il y a une saison 4 – Netflix n’a pas encore pris de décision sur l’avenir du drame romantique – Farber ne sait pas quelle est la prochaine étape pour son personnage. “Je pense que cela pourrait aller de plusieurs manières, mais j’imagine que si elle restait dans les parages, je pense qu’elle serait toujours en train de pleurer sa mère et de découvrir ce qu’est sa vie sans elle”, spécule-t-elle. «Sa mère a joué un rôle extrêmement important dans sa vie de tous les jours et ils vivent ensemble et elle a sa petite sœur dont elle devrait désormais être responsable. Je pense donc qu’il y a beaucoup de choses à comprendre à la maison.

Heureusement, Tara est à l’endroit idéal pour le faire. Nous avons déjà vu d’autres personnages (y compris Mel) déterminer leurs prochaines étapes dans cette petite ville. “C’est un endroit très accueillant et confortable”, convient Farber. “Je ne peux pas vraiment imaginer un meilleur endroit pour vivre quelque chose de difficile émotionnellement.”

