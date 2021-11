Stacey Solomon dit que bébé Rose sera son dernier enfant

Stacey et Joe disent que leur fille est le dernier ajout à leur clan (Photo: Instagram)

Stacey Solomon a déclaré que sa fille nouveau-née Rose serait son dernier enfant.

La star de la télévision, qui est également mère d’un fils Rex avec son fiancé Joe Swash, et ses fils Zachary, 13 ans, et Leighton, neuf ans, issus de relations précédentes, a donné naissance à son plus jeune enfant le 4 octobre, son 32e anniversaire.

La panéliste de Loose Women a fait une fausse couche avant sa dernière grossesse et a déclaré qu’elle et Joe n’auraient plus d’enfants.

Elle a déclaré au magazine You du Mail on Sunday: «Nous devons vivre selon nos moyens.

«Nous voulons être les meilleurs parents possibles et lorsque nous essayions d’avoir ce bébé, ce n’était pas le processus que nous pensions que ce serait, nous étions donc tellement reconnaissants de même tomber enceinte.

«Je ne veux plus pousser. C’est assez.’

Stacey a accueilli bébé Rose à l’occasion de son 32e anniversaire (Photo: Instagram)

Stacey était catégorique sur le fait qu’elle voulait accoucher de Rose à la maison, et elle a décrit l’expérience comme « incroyable ».

L’ancienne star de X Factor voulait un accouchement à domicile pour que Joe et sa mère – qui a été présente pour tous les accouchements de ses enfants – puissent être là.

Racontant son histoire de travail, Stacey a déclaré qu’ils voulaient « s’assurer que tout allait bien », alors « se sont rendus à l’hôpital communautaire à proximité ».

Après avoir été examinées, les sages-femmes ont suivi le couple à la maison.

« Il s’est avéré que j’étais dilatée à 8 cm, alors ils m’ont cassé les eaux à la maison et, après environ 40 minutes de contractions folles, Rose était dans nos bras », a-t-elle partagé.

Elle a dit qu’elle « se sentait au plus haut niveau » d’une manière qu’elle n’avait jamais connue auparavant après l’accouchement.

La nouvelle maman est amoureuse de sa première petite fille (Photo: Instagram)

«Je pense qu’il y avait quelque chose à propos de se sentir en contrôle et d’être à la maison, et le soleil brillait à travers la fenêtre de ma chambre. C’était tellement surréaliste. Je ne pouvais pas m’empêcher de sourire », a-t-elle déclaré.

Solomon a également détaillé les défis auxquels elle a été confrontée lorsqu’elle est tombée enceinte de son fils aîné à 17 ans, révélant qu’elle ne l’a découvert que tard.

Elle a plaisanté sur le fait de « ne jamais être une fille super maigre », alors qu’elle travaillait dans un chippy et qu’elle « mangeait donc beaucoup de saucissons ».

Elle pensait que prendre du poids n’était qu’un signe qu’elle avait besoin de « mettre à pied la nourriture », et elle ne suivait pas ses règles à l’époque.

Stacey et Joe disent que leur famille est maintenant au complet (Photo: Instagram)

Il s’est avéré que Stacey était déjà enceinte de 24 semaines et elle s’est rendue dans une clinique d’avortement pour « voir quelles étaient les options ».

Bien qu’un licenciement soit quelque chose qu’elle « a définitivement envisagé », car elle craignait que sa « vie ne soit finie », elle ne regrette rien.

«Cela semble affreux et je me sens coupable tous les jours parce que Zach est incroyable, mais c’est ce que c’est.

Bien qu’elle « ne jugerait » personne pour avoir vécu cela, c’était juste quelque chose qu’elle « ne pouvait pas faire ».

Elle a dit que si elle n’avait pas eu Zachary, elle ne pense pas qu’elle se serait « poussée » aussi fort dans sa carrière.

« Donc, finalement, cette décision de l’avoir a fait ma vie. »

Stacey a récemment lancé un nouveau look explosif, se rendant sur Instagram pour montrer ses cheveux roux.

Dans un « moment drastique » avant le premier rendez-vous des nouveaux parents, elle a teint ses cheveux auburn, et il semblait que bébé Rose l’approuvait, car une série de photos la montrait en train de regarder sa maman avec amour.

