Stacey Solomon et Joe Swash nomment une petite fille

La fille nouveau-née de Stacey Solomon et Joe Swash a enfin un nom (Crédit Instagram @staceysolomon)

Stacey Solomon et Joe Swash ont enfin choisi un nom pour leur nouveau-né.

La petite fille « incroyable » est née le 4 octobre, partageant son anniversaire avec maman Stacey, et n’a jusqu’à présent pas de nom.

Elle est le deuxième enfant du couple et sa première fille, avec trois frères aînés, dont les deux fils de Stacey issus d’une relation précédente, et la star de Loose Women a partagé des mises à jour de la vie avec sa jeune famille.

De doux clichés des trois fiers frères rencontrant leur sœur pour la première fois, à un compte rendu honnête des pressions de la maternité alors que Stacey lutte pour allaiter, et demandant au public de l’aide pour nommer leur plus récent ajout, le couple a joyeusement partagé tous les grands moments sur les réseaux sociaux.

Maintenant, Stacey a révélé qu’à l’âge d’une semaine, leur petite fille a enfin un nom.

Stacey est allée sur Instagram Stories où elle a dit à ses abonnés « nous avons choisi son nom » !

Stacey Solomon partage le moment où ses fils ont rencontré leur petite fille pour la première fois Photo: staceysolomon

‘Nous l’avons appelée [that name] et quelques autres ces derniers jours et c’est celle-ci, on dirait que c’est définitivement qui elle est.

Dans la vidéo, où Stacey à l’air content câline sa fille pendant que les trois enfants plus âgés sont à l’école, elle a dit qu’elle et Joe choisiraient bientôt un deuxième prénom « pendant que nous marchons dans le jardin », ce qui pourrait faire allusion à une fleur ou deuxième prénom basé sur la nature pour la petite fille.

« J’ai hâte de le partager avec vous », a déclaré la fière maman aux fans.

Le père ravi, Joe, est également allé sur Instagram Stories où il a partagé une mise à jour plus rare de sa vie, avec un montage de ses enfants et de sa femme et les mots: «Vous êtes nombreux à demander où je suis allé.

«Je viens de passer la meilleure semaine de ma vie. J’essaie de me rendre utile pour être honnête », a-t-il plaisanté.

« Donner à tous nos grands garçons autant d’amour que possible et m’occuper de nos filles.

«C’était tellement incroyable de refaire tout ça. Et de voir les garçons tomber amoureux de leur sœur. Notre fille.

« Ça ne semble toujours pas réel. »

