Stacey Solomon offre aux enfants une somptueuse chasse aux œufs de Pâques d’environ 1,2 million de livres sterling à la maison ⋆ .

Stacey Solomon a passé du temps avec sa famille à la maison à Pâques (Photo: Instagram / staceysolomon)

Stacey Soloman a veillé à ce que le dimanche de Pâques soit riche en événements pour ses enfants en organisant une chasse aux œufs de Pâques spéciale autour de son manoir de 1,2 million de livres sterling.

La chanteuse, 31 ans, qui est devenue célèbre sur The X Factor, partage son fils Rex avec son fiancé Joe Swash et est la mère des garçons Zachary et Leighton de relations précédentes.

Et la panéliste de Loose Women a été rejointe par sa sœur Gemma alors qu’elle documentait sa journée sur ses histoires Instagram.

Stacey a déclaré à ses partisans: « Je viens de raccrocher avec le lapin de Pâques, il ne pourra pas y arriver, il se sent un peu sous le temps.

« Donc, ma sœur et moi allons juste nous installer dans le jardin de devant pour lui, nous en prenons un pour l’équipe. »

On pouvait voir Gemma sautiller à l’arrière-plan derrière Stacey alors qu’ils se promenaient en cachant des œufs et en plaçant des panneaux numérotés dans le jardin arrière de Stacey.

Stacey était ravie d’organiser une chasse aux œufs de Pâques pour ses enfants (Photo: Instagram / staceysolomon)

La dernière cachette était à l’intérieur de la Wendy House et Stacey a jeté à ses partisans un aperçu de ce qu’il y avait à l’intérieur, avec deux énormes paniers de chocolat exposés que les enfants partageaient avec leurs cousins.

Partageant une photo d’elle-même et de son fiancé acteur Joe à la recherche des œufs plus tard, elle a déclaré: « C’était la chasse aux œufs de Pâques la plus maniaque de tous les temps.

« Joe était le plus compétitif et Rex a trouvé les numéros cinq et six, puis a abandonné et a voulu manger les chocolats. »

Stacey avait caché des boîtes de chocolat pour les enfants (Photo: Instagram / staceysolomon)

Stacey a exprimé sa gratitude de pouvoir passer du temps de qualité avec sa famille à l’extérieur ce week-end après avoir précédemment été interdite en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Stacey Solomon



Elle a déclaré: « Le simple fait d’être correctement avec ma famille et de profiter de ce jardin en les regardant tous courir est la meilleure sensation au monde.

‘Ça fait trop longtemps.’

