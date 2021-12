Stacey Solomon partage le moment où elle a rencontré Joe Swash sur I’m A Celeb

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Stacey Solomon a montré à ses fils le moment adorable où elle et Joe Swash se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !

La star de Loose Women, 32 ans, a été couronnée reine de la jungle en 2010 après être arrivée à la troisième place de The X Factor l’année précédente.

Son futur fiancé, Joe Swash, a remporté la célèbre série 2008 de I’m A Celeb, et le couple s’est rencontré pour la première fois – quoique brièvement – ​​sur le tournage lorsque Stacey a été couronnée gagnante.

Joe a fait un câlin rapide à la chanteuse alors qu’elle était assise sur le trône en bois, mais le couple n’a pas parlé, Ant et Dec lui ont immédiatement demandé ce qu’elle ressentait après avoir remporté la série.

Le fils de Stacey, Zachary, n’était qu’un bambin lorsque sa mère était dans la série et ne s’en souvient pas, tandis que son plus jeune fils, Leighton, n’était pas encore né.

Lundi soir, la présentatrice a montré à ses fils aînés des extraits d’elle apparaissant dans l’émission et « est tombée sur celle-ci, la première fois que j’ai rencontré Joe ».

Prenant des histoires sur Instagram pour partager le doux clip, la famille pouvait être vue en train de regarder le clip sur une tablette, avec l’un de ses enfants pointant du doigt avec enthousiasme Joe alors qu’il serrait sa mère dans ses bras.

« Les garçons ne pouvaient pas croire que c’était lui », a-t-elle écrit. ‘C’est comme si c’était hier.’

La présentatrice décédée Caroline Flack, décédée en février 2020, était également présente dans le clip.

S’adressant au câlin que Flack lui a fait dans la courte vidéo, Stacey a écrit: «Et puis en voyant la belle Caroline.

« Je n’avais pas réalisé à quel point cela me rendrait émotif. »

Stacey est devenue émue en voyant Caroline Flack la féliciter pour avoir remporté I’m A Celeb (Photo: WireImage)

Après la douce vidéo, Stacey a également partagé une photo de Zachary, qui avait deux ans à l’époque, assis sur ses genoux après avoir été déclarée gagnante.

Sous-titrant cette image, elle a écrit: « Personne ne sait ce que l’avenir leur réserve… Tenez-les bien. Toujours.

‘N’oublie jamais.’

Stacey, dont les fils Leighton et Zachary sont issus de relations antérieures, a deux enfants avec Joe : Rex, trois ans et Rose, deux mois.

La famille se prépare pour Noël, Stacey accélère les festivités avec une incroyable exposition de Noël chez elle.

Au cours du week-end, Stacey est de nouveau allée sur Instagram pour partager une adorable photo de famille afin de dévoiler toutes les nouvelles décorations de Noël de leur maison, qu’ils ont surnommées Pickle Cottage.

Le couple a posé avec sa famille devant les belles décorations, qui comprenaient un traîneau, des skis et même un renne, ainsi que des lumières scintillantes tissées dans les branches.

