StackBOX lève 1,2 million de dollars de financement auprès du groupe CMM et d’Ecosystem Ventures

Actuellement, StackBOX est opérationnel à Hyderabad, Delhi NCR, Chennai

La startup technologique et logistique StackBOX a finalisé une levée de fonds de 1,2 million de dollars menée par CMM Group et Ecosystem Ventures. La société basée à Bangalore travaille avec des sociétés de commerce électronique B2B, FMCG, cash and carry pour résoudre leurs problèmes du dernier kilomètre. Il existe de nombreuses inefficacités dans la distribution de produits alimentaires et de produits de grande consommation, car personne n’a utilisé la technologie pour résoudre ce problème à grande échelle, a déclaré Venktesh Kumar, directeur général de StackBOX. « Nous apportons visibilité et efficacité en numérisant la livraison B2B du dernier kilomètre (vers les kiranas) et les interventions d’automatisation et de technologie sont essentielles pour y parvenir », a ajouté Kumar.

StackBOX a une clientèle composée de Flipkart, ITC, P&G, Dabur, Britannia, Udaan, entre autres. Au cours des 12 derniers mois, ses revenus ont été multipliés par quatre, a déclaré la société dans un communiqué. Actuellement, il est opérationnel à Hyderabad, Delhi NCR, Chennai et livre plus de 50 000 commandes aux détaillants par mois. La société prévoit d’utiliser les fonds frais pour mettre en place davantage de centres de distribution afin de servir les clients dans différentes zones géographiques.

Alors que le marché du commerce général de l’Inde comprenant les magasins kirana représente toujours 75 % des ventes FMCG malgré la croissance du commerce électronique et des hypermarchés, StackBOX met en place un réseau de micro-centres de distribution multimarques, de cross docks et de dark stores.

“StackBOX a non seulement une énorme opportunité de capturer le marché de détail indien de 800 milliards de dollars, mais fait également des incursions sur les marchés internationaux avec ses solutions de distribution du dernier kilomètre axées sur les FMCG”, a déclaré Abhijeet Bhandari, co-fondateur d’Ecosystem Ventures.

Habituellement, chaque marque a une chaîne d’approvisionnement distincte pour servir le même ensemble de détaillants via des distributeurs. La start-up de la logistique et de la technologie envisage de construire un super-pipeline combiné unique pour livrer à tous ces détaillants, a déclaré Shanmukha Boora, co-fondatrice de StackBOX. « Cela supprime toutes les redondances et apporte une efficacité par échelle. Pour ce faire, nous devons examiner la chaîne d’approvisionnement du B2B à partir de la réflexion sur les premiers principes », a noté Boora.

Lire aussi : Mindshare India nomme Vipasha Bhuptani à la tête de la planification des communications pour Content+

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.