Stacks + Hitters pour le jour d’ouverture, Draftkings, FanDuel ⋆ .

L’action de la MLB DFS le jeudi 1er avril, alias la journée d’ouverture de la Ligue majeure de baseball, commence à 13 h 05 HE avec des concours géants sur Yahoo, DraftKings et FanDuel. Avant de verrouiller les files d’attente, assurez-vous de consulter les meilleurs stacks, choix, classements et projections quotidiens d’Awesemo. Explorons quelques DFS de la MLB et des piles de baseball fantaisie quotidiennes, notamment les Padres, les Red Sox et plus encore.

Choix de la MLB DFS: Spotlight Hitters and Stacks, jeudi 1er avril

Yahoo Play of the Day – San Diego Padres contre LHP Madison Bumgarner – 5.2 courses implicites

Le jour d’ouverture nous amène généralement le meilleur lanceur prenant le monticule pour chaque équipe. Cependant, tous les as ne sont pas créés égaux. Madison Bumgarner a été un excellent lanceur pendant une grande partie de sa carrière, mais c’est sa saison à 32 ans et il est en déclin depuis ses jours en tant que pompier. Alors que les résultats de la saison dernière peuvent être pris avec un grain de sel étant donné le démarrage / arrêt et le calendrier abrégé en raison de la pandémie, les chiffres qui remontent à plus de deux saisons sont un peu inquiétants.

Au cours de ses 1252 derniers affrontements gaucher / droitier, Bumgarner a cédé 1,55 HR / 9 avec un taux de réussite de 44,9% et un ISO de .200. Le match contre les Padres cette saison va être intimidant, en particulier pour les gauchers. Au cours des 18 derniers mois de baseball, Fernando Tatis Jr. (.203 ISO), Manny Machado (.246 ISO), Tommy Pham (.200 ISO) et Wil Myers (.314 ISO) ont tous trouvé un grand succès contre des adversaires. pichets. Ce sera une autre journée parfaite à San Diego avec une première température de terrain dans les années 70. C’est l’un des meilleurs environnements de frappe aujourd’hui et les batteurs de San Diego ne vont pas casser la banque, en particulier sur Yahoo.

Red Sox de Boston contre LHP John Means – 5,4 courses implicites

Cela va être une longue saison pour les fans de Baltimore, car ils doivent regarder leur équipe de lanceurs jouer des matchs à domicile dans les confins confortables de Camden Yard, puis la majorité de leurs matchs sur route seront contre les impressionnantes infractions rassemblées par le reste de. la Ligue américaine de l’Est dans des lieux propices aux frappes.

John Means a été un point positif pour les Orioles, cependant, classé comme un gaucher rusé avec un joli changement. Il n’est pas surprenant qu’il lutte contre des frappeurs opposés, après avoir accordé un taux de 1,80 HR / 9 lors de ses 626 derniers affrontements gaucher / droitier, avec un ISO de .200. Jusqu’à présent, il a généralement fait un travail décent en limitant les dommages en fonctionnant avec les bases propres. Cependant, sa carrière de 5,55 xFIP contre des droitiers indique qu’il a eu de la chance à cet égard par rapport à son ERA de 4,50.

Boston a réorganisé son alignement, et ils seront redoutables contre les lanceurs gauchers cette saison. Xander Bogaerts et JD Martinez sont des frappeurs phénoménaux qui excellent particulièrement bien contre les gauchers. Ils seront rejoints cette année par Enrique Hernandez, qui sera probablement en tête contre les gauchers, et Hunter Renfroe frappera après les gros boppers la plupart des jours quand un gaucher est sur la bosse. Hernandez et Renfroe sont tous deux bien connus des joueurs de baseball fantasy quotidiens pour leur succès soutenu dans les affrontements droitiers / gauchers. Si vous recherchez une différenciation par rapport à ce noyau quatre, Christian Vasquez et Bobby Dalbec seront probablement oubliés au bâton au bas de la liste. Ils peuvent être utilisés dans le cadre d’une pile enveloppante avec Hernandez, Martinez et Bogaerts.

Pile d’ardoise tardive

Seattle Mariners contre RHP Kevin Gausman – 4.0 courses implicites

Il y a quelques grands concours tardifs pour la journée d’ouverture. En regardant les six lanceurs à cibler, aucun ne semble avoir de lacunes majeures. Les Mariners n’ont pas beaucoup de noms connus sur leur liste, ce qui amènera de nombreux joueurs à se sentir en sécurité avec Kevin Gausman.

Sortir de l’AL East a été un geste clé pour Gausman, qui a été parmi les leaders de la ligue pour les circuits autorisés au cours des dernières saisons. Bien que sa performance à Atlanta ait été améliorée, elle était toujours inégale. Après avoir rejoint les Reds au milieu de la saison 2019, puis avoir présenté les Giants l’année dernière, il y a une image plus claire du talent de Gausman. Dans ces 82,0 manches, il a affiché une MPM de 3,73 et un WHIP de 1,134 avec 11,9 K / 9 et seulement 11 circuits autorisés.

Ce sera une nuit fraîche à Seattle avec une première température de pitch dans les basses-50, s et T-Mobile Park est l’un des lieux qui dispose désormais d’un humidor pour aider à modérer l’effet de tangage à côté de Puget Sound, le long de avec le temps pluvieux général à Seattle. Il sera intéressant de voir comment tout cela se confirme, mais comprenez que les humidificateurs ont été utilisés dans le Colorado et en Arizona dans le but d’empêcher les balles de se dessécher, ce qui leur a permis de voler plus loin. La pensée initiale est qu’à Seattle, cela peut aider les balles à devenir lourdes, bien que l’on ne sache pas quels paramètres réels sont utilisés par la MLB.

Au printemps, Gausman a fait trois apparitions, lançant huit manches, en retirant sept et en accordant sept points au total et deux circuits. Puisqu’il est un lanceur vétéran, il n’y a pas grand-chose à retenir de cela. Seattle accueille à nouveau Mitch Haniger après avoir raté toute la saison dernière et la majeure partie de 2019 en raison d’une blessure. Il était un All-Star pour les Mariners tout le chemin du retour en 2018 et a recueilli suffisamment de votes pour terminer 11e de la course AL MVP cette saison. Haniger devrait commencer, et il est une bonne option sur toutes les ardoises aujourd’hui.

Les joueurs connaîtront Kyle Seager, qui jouera à sa 11e saison pour les Mariners. Bien qu’il ne soit pas particulièrement flashy, il a du pop dans sa batte, en particulier contre les lanceurs opposés. Taylor Trammell est l’un des meilleurs espoirs de Seattle, et bien qu’il soit probablement au bâton au bas de la liste, il offre une belle compensation salariale là où il est disponible dans le pool de joueurs. Dylan Moore, JP Crawford et Evan White sont les autres batteurs de Seattle avec un peu de pop, et ils peuvent être saupoudrés pour se différencier.

Réflexions finales pour la journée d’ouverture de la MLB DFS Slate

Après seulement trois mois d’action été / fin d’automne MLB DFS l’année dernière, rappelez-vous que le temps plus frais du début du printemps va supprimer les totaux de courses. Il est également important de noter que la Ligue nationale n’aura pas la place de frappeur désignée comme l’année dernière et que les lanceurs devront prendre leur tour au marbre. Enfin, gardez à l’esprit que les salaires et les formats de score diffèrent selon les différents sites de fantasy, et un coup de circuit sur Yahoo peut être un choix MLB DFS inférieur à la moyenne sur DraftKings ou FanDuel.