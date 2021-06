Stacks (STX) est-il un bon investissement en juin ?

Stacks STX / USD a connu de nombreuses activités et cas d’utilisation récents, ce qui a fait grimper son prix.

Le 14 juin, Stacks a annoncé qu’il travaillait avec Paycoin pour intégrer Stacks à l’application Paycoin. Cela signifie que ses utilisateurs auront la possibilité de gagner du BTC et de dépenser du STX et du BTC facilement dans l’application elle-même. En d’autres termes, les utilisateurs peuvent conserver STX et collecter les retours Bitcoin sur l’application, et toutes les transactions auront lieu directement sur l’application.

Le 22 juin, nous avons appris environ 25 équipes qui construisent des projets à l’aide de Stacks Accelerator. Cela met un peu plus Stacks sur la carte, car ce projet Internet s’articule autour de contrats intelligents et de fonctionnalités d’application décentralisées vers Bitcoin.

Le 23 juin, Pravica a annoncé sa collaboration avec la première cohorte Stacks Accelerator. Ils rejoignent 24 autres startups dans le but de construire un meilleur Internet avec Bitcoin dans l’écosystème Stacks. Ceci, à son tour, donne à Pravica un élan vers le succès.

Devriez-vous acheter Stacks (STX) maintenant ?

Investir dans STX et le conserver pendant trois ans jusqu’à ce que tout cela se produise pourrait ne pas convenir à tout le monde. Cela est dû au fait que certains investisseurs préfèrent investir à court terme et souhaitent réaliser un profit au bout d’un mois maximum. De plus, nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% de ce que l’avenir nous réserve, et rien ne garantit qu’ils trouveront 100 entreprises dans lesquelles investir avec des idées uniques pour commencer.

Le 24 juin, STX valait 0,70 $. Quand on regarde le 23 juin, il était à 0,64 $, ce qui représente une différence d’environ 10 %. En remontant un peu dans le temps, le 21 juin, sa valeur était de 0,58 $. Cela montre une augmentation d’environ 20 %.

Il est juste de dire que l’intérêt accru pour Stacks en raison de son accélérateur, de la mise en œuvre de Paycoin et de l’activité générale commence à porter ses fruits pour les premiers investisseurs. Cela pourrait valoir la peine de sauter dans l’écosystème et d’investir dans Stacks à 0,70 $ en raison du fait qu’il a le potentiel de dépasser la barre des 1 $ si l’élan peut être maintenu.

Il a également le potentiel d’aller beaucoup plus haut après que des investissements de 4 millions de dollars dans 100 entreprises commencent à générer des bénéfices si certains de ces projets réussissent, mais c’est plus intéressant pour les investisseurs à long terme.

