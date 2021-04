Stacktrace Podcast 132: «Le« M »signifie« Marketing »»

John et Rambo discutent de toutes les annonces majeures de l’événement «Spring Loaded» d’Apple, y compris le nouvel iMac, les AirTags, l’iPad Pro alimenté par M1 et l’Apple TV mise à jour. En outre, les facteurs clés qui peuvent aider à faciliter la navigation dans une base de code et les avantages de passer tout-en-un à HomeKit.

Gui sur Twitter: @_inside John sur Twitter: @johnsundell Publier Annoter des propriétés avec des attributs de générateur de résultats

Événement «Spring Loaded» d’Apple Démonstration de l’écran externe de l’iPad de John

