Stacktrace Podcast 142 : « Le cartel de chargement latéral »

C’est le spécial Stacktrace App Store ! Que pourrait-il se passer si Apple activait le chargement latéral sur iOS, et quels autres changements Apple pourrait-il apporter pour améliorer l’App Store et sa relation avec les développeurs tiers ? De plus, connectez Combine avec async/wait, en utilisant des outils de conception, des alternatives à l’utilisation de SDK d’analyse, et bien plus encore.

Hôtes

Gui sur Twitter : @_inside John sur Twitter : @johnsundell

StatusBuddy Appel de fonctions asynchrones dans un pipeline Combine Xbox Cloud Gaming Configuration de John’s Xbox Cloud Gaming The Touryst L’API JavaScript GamePad WebRTC AppTelemetry TablePlus Cloudflare

