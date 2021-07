John et Rambo discutent de l’annonce récente de GitHub Copilot et des implications qu’un tel outil pourrait avoir sur le monde du développement logiciel. En outre, décider entre SwiftUI et UIKit au niveau des composants et le pouvoir de relaxation.

Télécharger MP3

Suite…

Le post Stacktrace Podcast 143 : « Le plus gros ‘ça dépend’ jamais » est apparu en premier sur ..