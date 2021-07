Stacktrace Podcast 144 : « Un M1 avec du sucre sur le dessus »

John et Rambo discutent de certaines des rumeurs les plus récentes sur le matériel Apple, de la façon dont ils ont changé leur style de programmation depuis l’introduction de SwiftUI et de Combine, et si les manifestes de packages Swift pourraient un jour remplacer les fichiers de projet Xcode. Aussi, pourquoi John appelle-t-il toujours Rambo par son nom de famille ?

Commandité par ALOGIC : Obtenez 20 % de réduction sur les nouvelles stations d’accueil ALOGIC DX2 et DX3 maintenant pour une durée limitée et participez au cadeau MacBook Air.

Télécharger MP3

Hôtes

Gui sur Twitter : @_inside John sur Twitter : @johnsundell

StatusBuddy Raphael, le concepteur derrière les icônes d’applications de Rambo Propriétés publiées dans Swift Le code source de la vidéo iPhone 13 de StatusBuddy MacRumor Rumeurs récentes sur le MacBook Pro concernant la limite de 32 Go de RAM

Podcasts Apple

Couvert

Spotify

Si vous avez des commentaires sur l’émission, n’hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou à nous envoyer un e-mail.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :

Vous lisez ., des experts qui annoncent jour après jour l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer ? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube