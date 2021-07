Stacktrace Podcast 146 : « Une autre paille sur le dos du chameau antitrust »

Après une plongée accidentelle dans les stratégies de branchement de Git et une discussion sur les modèles de données à l’échelle de l’application, John et Rambo parlent des nouvelles récentes selon lesquelles Netflix se lance dans le jeu et de ce que cela pourrait signifier à la fois en termes de contenu et techniquement.

Gui sur Twitter : @_inside John sur Twitter : @johnsundell

Indicateurs de fonctionnalité Bitrise dans Swift Beats Studio Buds AirBuddy Options non facultatives Gestion d’objets à l’aide de serrures et de clés Rapport de Gurman sur l’entrée de Netflix dans les jeux vidéo Rapport sur les résultats du deuxième trimestre de Netflix Black Mirror: Bandersnatch CARROT Weather

