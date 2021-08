Stacktrace Podcast 150 : « Un agent catalyseur secret »

Dans ce 150e épisode de l’émission, John et Rambo se lancent dans une série de plongées accidentelles dans les liens universels, sur la façon dont Catalyst et AppKit peuvent être intégrés, et plus encore. De plus, qu’est-ce qu’être un leader technique implique, et quel est l’état actuel de Swift Evolution ?

Épisode de Data Jar Swift par Sundell avec Simon Støvring Graphes audio d’accessibilité Accessibilité de SwiftUI API de représentation DistributedNotificationCenter Navigation dans Swift Affichage des contrôleurs de vue, plutôt que de les pousser Rejet d’une vue modale ou détaillée de SwiftUI Swift pour TensorFlow Combinaison de la recherche de membre dynamique avec des chemins clés

