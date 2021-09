Stacktrace Podcast 154 : « Le paradis de l’App Store que nous voulons tous »

Après avoir discuté de diverses stratégies de refactorisation et d’extensions d’applications pour les applications iOS exécutées sur Mac, John et Rambo se plongent dans les dernières nouvelles de l’App Store, comment Apple TV+ se compare à ses concurrents et comment changer d’environnement réseau au sein d’une application bêta.

Hôtes

Gui sur Twitter : @_inside John sur Twitter : @johnsundell

Options non facultatives Le principe « Serrures et clés » Décision Chibi Studio Epic contre Apple Le résultat de la récente enquête de la Japan Fair Trade Commission sur l’App Store Apple TV+ gagne gros à la voie rapide des Emmys

