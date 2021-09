Stacktrace Podcast 155 : « Embrace the bump », la revue iOS 15 et iPhone 13 Pro

Comment John est passé de l’iPhone X à l’iPhone 13 Pro, les aventures continues de Rambo dans les profondeurs de Bluetooth LE et les opinions sur les versions de production finales d’iOS 15 et d’iPadOS 15.

Commandité par Western Digital : Obtenez une offre spéciale sur les derniers disques SSD My Passport de WD dans certaines configurations pour une durée limitée. Participez au concours des iMac . et Western Digital M1.

Sponsorisé par Incipio: Découvrez leur nouvelle coque MagSafe pour la gamme iPhone 13 avec une protection contre les chutes de 12 pieds et des boutons d’ajustement ultra-réactifs. Également disponible à l’achat sur Verizon.com ou dans votre magasin Verizon local.

Gui sur Twitter : @_inside John sur Twitter : @johnsundell

Aperçu des vues SwiftUI en mode paysage Utilisation des directives du compilateur dans Swift Le numéro de feedback pour le bogue macOS de Rambo : FB9642258 Accidental Tech Podcast Halide

Couvert

