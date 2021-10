Stacktrace Podcast 157 : « Très proche du pliage »

John et Rambo partagent leurs paris, leurs espoirs et leurs prédictions pour le prochain événement « Unleashed » d’Apple. Verrons-nous enfin un nouveau MacBook Pro alimenté par Apple Silicon, et quels autres produits pourraient faire leur apparition lors de l’événement ? En outre, la compatibilité descendante de SwiftUI et la re-priorisation des projets en préparation des nouvelles versions du système d’exploitation.

Gui sur Twitter : @_inside John sur Twitter : @johnsundell

Carte de score de poker Emballages de propriété AirBuddy dans Swift Compatibilité descendante de SwiftUI L’effort « Evolution de la bibliothèque » de Swift

