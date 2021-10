Stacktrace Podcast 159 : « Un nouveau jouet vraiment puissant »

Après une discussion sur les génériques Swift et quand les utiliser, Rambo partage ses premières impressions sur l’utilisation du nouvel iPad mini, et John explique pourquoi il revient au Mac pour ses besoins informatiques portables.

