Stacktrace Podcast 161 : « Un seul moteur de transformation des données volumineuses »

Rambo aspire à revenir au développement de l’interface utilisateur, John publie un nouveau projet open source et les deux se lancent dans la première partie de leur plongée en profondeur dans le nouveau système de concurrence de Swift. En outre, les appareils d’organisation et les claviers mécaniques.

Commandité par Shortcut : L’outil de gestion de projet conçu spécifiquement pour les équipes de développement de logiciels. Commencez votre essai gratuit prolongé de deux mois sur raccourci.com/sundell

Commandité par RevenueCat : RevenueCat facilite la création et la gestion des achats intégrés sur iOS, Android et le Web. Apprendre encore plus.

Hôtes

Gui sur Twitter : @_inside John sur Twitter : @johnsundell

Épisode Swift by Sundell avec Christian Selig CollectionConcurrencyKit La nouvelle version simultanée de Publier des séquences et des flux asynchrone Sketch NSXPCConnection Système de simultanéité de Swift L’implémentation de la simultanéité WIP MultipeerKit Un exemple d’exécution de tests unitaires asynchrones sur Linux Keychron K2

