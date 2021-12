Stacktrace Podcast 164 : « Votre puissance peut varier »

C’est l’heure du tout premier guide de vacances des écouteurs Stacktrace ! Outre des discussions sur la rédaction d’articles techniques, la visualisation de modèles et le modèle de conception MVVM, et l’utilisation d’acteurs Swift pour résoudre les conditions de course et les courses de données.

Gui sur Twitter : @_inside John sur Twitter : @johnsundell

NetNewsWire Tilt CloudKit 101 Pièges courants lors de l’utilisation du partage de trousseau sur les acteurs iOS Swift : comment fonctionnent-ils et quels types de problèmes résolvent-ils ? Beats Studio Buds Steelseries Arctis 7X Voir les modèles Système de gestion d’état de SwiftUI Combiner les sujets Conférence de John « The Lost Art of System Design » Conférence « MVC: Many View Controllers » de Rambo

