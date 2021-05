‘Stacy’s Mom’: L’histoire derrière les fontaines du hit de Wayne

Fountains of Wayne a émergé au milieu des années 90 en tant que groupe de rock alternatif, composé du chanteur principal Chris Collingwood, bassiste Adam Schlesinger, le guitariste Jody Porter et le batteur Brian Young. Le groupe a sorti son premier album éponyme en 1996, et la même année, Schlesinger a reçu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes pour avoir écrit la chanson titre de That Thing You Do !.

Malgré un succès modéré, Fountains of Wayne a dû envisager son avenir après avoir été abandonné par Atlantic Records après Utopia Parkway en 1999. Young a fait un travail de session, Porter et Collingwood ont formé des groupes séparés et Schlesinger a écrit des chansons pour Josie and the Pussycats de 2001 et a produit pour Verve Pipe et They Might Be Giants.

Fountains of Wayne a changé de nom avec Welcome Interstate Managers en 2003, se penchant dans le pop-rock adapté à la radio. Le changement de son a fonctionné, plus particulièrement avec «Stacy’s Mom», qui les a catapultés dans le royaume pop traditionnel.

Écrit par Schlesinger et Chris Collingwood, le single a été inspiré par l’ami de Schlesinger qui avait le béguin pour sa grand-mère en grandissant. “C’est en quelque sorte la période où vous atteignez la puberté pour la première fois et que soudain, tout le monde du sexe opposé est étrangement attirant,” il a dit à MTV. «C’est une combinaison d’éveil sexuel et de contacts limités avec un grand nombre de personnes. Ce sont les enfants à l’école et tous ceux qui se trouvent dans votre vie. »

«Stacy’s Mom» est un mélange de New Wave et de power pop, influencé par The Cars et Ric Ocasek, ainsi que des classiques comme «Mrs. Robinson »et« Jessie’s Girl »de Rick Springfield. Le fantasme de la chanson a été ravivé par le clip de Chris Applebaum, qui était bourré de références à la culture pop. Il suit Stacy et son amie anonyme suspendue au bord de la piscine. L’ami, bien sûr, est amoureux de la mère de Stacy (jouée par le mannequin / actrice Rachel Hunter) tout au long.

Ocasek n’a pas répondu à la demande du groupe d’être dans la vidéo, mais ils rendent hommage à The Cars, de la plaque d’immatriculation «I <3 RIC» à l'un des camarades de classe de Stacy déguisé en Ocasek. Il y a aussi une référence à la célèbre scène Fast Times at Ridgemont High de Phoebe Cates, un moment cinématographique emblématique des années 80, dont la bande originale est «Moving in Stereo» de The Cars.

L’ode coquine de Fountains of Wayne aux fantasmes d’adolescents était un succès: «Stacy’s Mom» a culminé à la 21e place du Billboard Hot 100 (leur première chanson à entrer dans le classement), a atteint la 11e place au Royaume-Uni et le groupe a remporté un Grammy Award nominations pour la meilleure performance vocale pop et le meilleur nouvel artiste en 2004. La vidéo est également devenue omniprésente, dépassant Total Request Live de MTV et les 20 émissions de compte à rebours de VH1.

Le groupe a sorti deux autres albums – Traffic and Weather en 2007 et Sky Full of Holes en 2011 – avant de faire une pause indéfinie. Pendant ce temps, Schlesinger a remporté un Grammy Award du meilleur album de comédie pour son travail sur A Colbert Christmas: The Greatest Gift Of All! Le groupe s’est ensuite réuni en 2020 pour un événement caritatif en direct (leur première performance depuis 2013), en hommage à Schlesinger décédé cette année-là des complications liées au COVID.

Après le décès de Schlesinger, le groupe a eu des sentiments doux-amers à propos de «Stacy’s Mom». “Il était trop bon écrivain pour que ce soit sa carte de visite,” Collingwood a dit à Rolling Stone en 2020. «C’est triste pour moi que les gens qui lisent sa nécrologie connaissent tous cette chanson, et seul un très petit pourcentage d’entre eux entendra jamais« I-95 »ou« The Girl I Can’t Forget ». Il mérite qu’on se souvienne de lui pour plus qu’une ligne de frappe.

Néanmoins, l’héritage du groupe vit principalement à cause de la chanson. “Stacy’s Mom” ​​est depuis apparu dans des émissions de télévision comme Psych et la collaboratrice Crazy Ex-Girlfriend de Schlesinger, Rachel Bloom, l’a couvert pour l’album hommage de Saving for a Custom Van en juin dernier.

