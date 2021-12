Stade vide pour Bayern Munich vs FC Barcelone et matchs à domicile restants cette année

Des nouvelles plus désagréables pour les fans du Bayern Munich, car la recrudescence des cas de COVID-19 a conduit à des matchs fantômes à l’Allianz Arena. Contenir ce virus dévastateur est vital et le gouvernement bavarois a pris une décision importante à cet égard. Les matchs de football restants cette année se joueront à huis clos. En plus du match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, l’Allianz Arena devrait accueillir deux matches de Bundesliga avant la fin de l’année :

ℹ️ Le gouvernement du Land de Bavière a approuvé aujourd’hui un durcissement des mesures pour contenir la pandémie de coronavirus. Nos matchs à domicile restants cette année se joueront tous à huis clos à l’Allianz Arena. – FC Bayern anglais (@FCBayernEN) 3 décembre 2021

Le silence assourdissant des stades et le bruit enregistré des fans diffusés seront bientôt de retour pour les matchs à domicile du Bayern. Le coronavirus mortel continue de déranger le monde avec variante après variante, vague après vague. Avec la peur d’Omicron et une nouvelle augmentation des cas, l’Allemagne a pris plusieurs mesures pour lutter contre le virus. La fermeture des marchés de Noël était un geste énorme et maintenant, interdire les foules dans les stades est la prochaine étape.

« C’est un coup dur de devoir à nouveau jouer devant des tribunes vides à l’Allianz Arena. Le football n’est que moitié moins beau sans nos supporters dans le stade, sans parler des effets financiers. Nous devons bien sûr accepter la décision telle qu’elle est, même si nous avons fait tout notre possible pour la santé de nos visiteurs à l’Allianz Arena avec la règle 2G+ et notre concept d’hygiène », a déclaré Jan-Christian Dreesen, le vice-président. du Bayern.

Les jeux fantômes affectent le sport à plus d’un titre. L’ambiance du match n’est pas la même pour les joueurs habitués à jouer devant des foules massives qui manifestent leur soutien. Les finances provenant des revenus des jours de match sont vitales, ce qui en prend également un coup. Cela est particulièrement vrai dans un pays comme l’Allemagne, où les clubs dépendent davantage de la foule des stades que des accords télévisés pour leurs revenus. Nous ne pouvons qu’espérer que les choses s’améliorent le plus rapidement possible et que cette interdiction ne doit pas être prolongée jusqu’à la nouvelle année.