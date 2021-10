Stades de Liga, 71% les dix premières journées

28/10/2021 à 13:18 CEST

Au cours des dix premiers jours de LaLiga, la fréquentation moyenne des supporters du stade était de 71% en moyenne, avec plus de 1,7 million de billets vendus.

Le rapport, préparé par Sports Industry Research et The Almond Connection, souligne que les stades d’une capacité comprise entre 50 et 60 000 places sont en tête de la fréquentation avec 77% et que les fans préfèrent assister aux stades pour les matchs joués à 22 heures avec 80% de fréquentation pendant ces heures. .

Il a été pris en compte, précise le rapport, le début de la concurrence caractérisé par des limites de capacité au cours des deux premiers mois, avec respectivement 40 % et 60 % ; ce qui, ajoute-t-il, donne l’espoir aux clubs qu’ils pourront récupérer le flux de revenus perdu au cours de la dernière année et demie.

Bien qu’il y ait encore une grande volatilité, notamment dans certains stades en raison de circonstances différentes qui ont affecté les équipes, comme le départ de grands joueurs vers d’autres ligues européennes, ou des réformes structurelles de celles-ci, le fan montre qu’il veut concourir et ça. elle se reflète dans l’afflux dans les stades.

Les stades appartenant aux sept équipes situées dans la zone de qualification qui donnent accès aux compétitions européennes ont enregistré 84 % de fréquentation, et plus de 800 000 places vendues ; tandis que ceux situés dans la zone de relégation ont enregistré un pourcentage de fréquentation de 72%, avec plus de 125 000 places vendues.

Le reste des stades, gérés par les dix clubs situés dans la « zone médiane & rdquor; de la table, ils restent à 60% de fréquentation.

Les stades avec le plus grand nombre de spectateurs étaient Sánchez Pizjuán, El Sadar et Reale Arena, avec une fréquentation moyenne de 90% pour cent.

Il convient de noter la faible fréquentation obtenue dans des stades emblématiques tels que le Camp Nou, avec une fréquentation moyenne de 61%, Balaidos et le stade Vallecas, avec respectivement 44% et 40%.

Le Wanda Metropolitano, le Santiago Bernabéu et le Camp Nou ont obtenu 72 % de passes décisives au total. Les réformes structurelles qui y sont entreprises, et probablement le départ de grands joueurs vers d’autres ligues européennes, font que la performance est loin d’être habituelle dans ces salles, poussées par le Wanda Metropolitano avec 86% de fréquentation.

L’heure de début du match a aussi son influence et la plus fréquentée, où plus de 200 000 places ont été vendues, a été 22h, avec une fréquentation de 80% sur les 16 matchs joués.

La fréquentation des matchs à 14h00 était de 62%, tandis que les matchs joués à 16h15 ont obtenu une fréquentation de 74%. A 17h00 une performance de 64% est réalisée, A 18h30 une fréquentation de 72% est atteinte, tandis qu’à 20h00 elle ne dépasse pas 62%.

Les heures de plus forte concentration de matches sont à 21h00, où 519 000 places ont été vendues avec un taux de fréquentation de 68%.