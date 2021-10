stades refroidis à l’énergie solaire

15/10/2021 à 10h55 CEST

.

Les Qatar Coupe du monde 2022 c’est presque une réalité. Il reste à peine un an pour que le ballon roule et la construction des infrastructures va de plus en plus fort. Sur le terrain, les inaugurations des stades se succèdent au compte-gouttes et la prochaine à ouvrir ses portes sera la Al Thumama, un mélange de tradition et de modernité avec un système de refroidissement à énergie solaire à la pointe de la technologie en matière de durabilité.

Conçu par le studio d’architecture de Madrid Fenwick Iribarren Architectes avec l’architecte qatari Ibrahim Jaidah, le stade Al Thumama ouvrira officiellement le 22 octobre au Doha pour accueillir la finale du Coupe de l’émir, qui affronteront les équipes de Xavi Hernandez et Laurent Blanc: Al Sadd contre Al Rayyan.

26 degrés avec un refroidissement propre

Les joueurs des deux équipes trouveront une scène spectaculaire pleine d’innovations. Et, l’un des points les plus pertinents à l’un des systèmes les plus importants et nécessaires dans un monde qui doit être réfrigéré à l’intérieur des stades. La chaleur de GoûtMême en novembre, c’était un défi pour les architectes et les designers, qui devaient atteindre une température optimale pour les joueurs et le public. Et dans le Al Thumama, ils ont atteint leur objectif. Aussi, proprement.

Le projet de l’entreprise espagnole est basé sur la préservation et le respect de son environnement. Comprend la certification de Système mondial d’évaluation de la durabilité (GSAS) quatre étoiles, tant en conception qu’en construction. Et, sa technologie de refroidissement à énergie solaire permet une diminution significative de l’empreinte carbone de la structure à long terme.

L’architecte Marc Fenwick Il a déclaré à . que la température à l’intérieur du stade, à la fois sur le terrain et dans les tribunes, il fera 26 degrés. Et cela malgré le fait qu’il soit ouvert. Le secret, comme il l’avoue, est à la fois difficile mais aussi facile.

Le ‘Gahfiya’, la tradition au service du design

Outre son système de refroidissement, le stade Al Thumama C’est le plus particulier des huit qui accueillera le monde pour une autre raison. C’est peut-être le plus coloré. Mais, surtout, ce sera le plus sentimental pour la population de Goût, qui verra dans sa conception un clin d’œil à sa culture et ses traditions. Plus précisément, sur le toit, en forme de ‘gahfiya‘, un bonnet traditionnel arabe tricoté normalement porté par les jeunes de Moyen Orient.

Ce sera le deuxième des trois stades conçus par l’étude espagnole qui commencera leur voyage officiel. Avant, vous aviez déjà ouvert le Stade de la Fondation du Qatar, inauguré le 15 juin 2020, tandis que le 30 novembre le Ras Abou Aboud, le premier terrain démontable en blocs utilisable partout dans le monde.

Stades « éléphants blancs »

De plus, la fin de la Coupe du monde apportera des changements au stade, qui s’est déjà préparé au changement. La support haut, avec une capacité d’environ 20 000 téléspectateursIl sera complètement démantelé pour faire des bureaux et des académies pour les clubs de football et la communauté sous forme de boutiques et de restaurants.

Et c’est ça Fenwick, l’idée que vos créations de studio ont une utilité lorsque les événements pour lesquels elles sont créées se terminent, est fondamentale. Il ne veut pas de stades fantômes, comme dans Brésil ou en Afrique du Sud. Pour cette raison, elle a fait un effort pour qu’au-delà du mois que dure la Coupe du monde, ses sites restent en service.

En ce sens, le stade Ras Abu Aboud sera amovible et il peut être installé n’importe où dans le monde ; et le Al Thumama, il aura un gradin réorganisable axé sur la communauté et quelques clubs de la région.

« Nous voulons que ce soit la solution à ce qu’ils appellent « les éléphants blancs‘, ces stades d’Afrique du Sud et du Brésil qui sont absolument obsolètes. Il est honteux que dans des pays si pauvres, ils aient gaspillé de l’argent. Il est curieux que l’un des pays les plus riches du monde fasse la proposition qui aurait dû venir du pays le plus pauvre. Ça y est », dit-il.