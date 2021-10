Plus tôt cette année, Stadia a lancé une nouvelle méthode pour jouer à des jeux en nuage sur Android en passant vos pressions sur l’écran tactile au jeu. Maintenant, ce schéma de contrôle « direct touch » arrive dans l’application iOS de Stadia.

Faisant ses débuts avec la sortie de HUMANKIND de Sega, un jeu 4X rivalisant avec la série Civilization, la touche directe de Stadia permet des commandes de type mobile pour des jeux qui n’auraient autrement pas de version mobile. La fonctionnalité est parfaitement logique dans le contexte de HUMANKIND, car les joueurs mobiles devraient normalement utiliser un contrôleur qui serait lent et maladroit pour un jeu 4X. Dans ce jeu, le toucher direct est capable de différencier les pressions à un, deux et trois doigts et d’autres gestes.

Bien que la fonctionnalité semble évidente au début, elle est en fait assez compliquée car Stadia doit mapper avec précision les touches sur votre écran aux touches dans les mêmes zones du gameplay du serveur cloud. Lorsque vous considérez que de nombreux téléphones ne jouent pas à des jeux Stadia dans un écran 1080p parfaitement dimensionné/formé, ce qui signifie que les touches ne correspondent pas simplement à 1:1, la magie du toucher direct se révèle. Et cela ne tient même pas compte du fait que tout décalage d’entrée serait nettement plus perceptible sur un écran tactile que sur un contrôleur.

Lors de son lancement, le toucher direct n’était disponible que via l’application Android de Stadia, mais il y avait une promesse de l’apporter à iOS pour aider à rendre HUMANKIND plus jouable sur plus d’appareils. À cette fin, sur le blog de la communauté Stadia, Google a annoncé que les joueurs peuvent désormais utiliser le toucher direct via l’application iOS (web) de Stadia.

Pour commencer, démarrez simplement un jeu pris en charge via Stadia sur votre iPhone ou iPad sans manette connectée, et l’application proposera l’option « Activer le toucher direct ». Pour l’instant, la fonctionnalité est limitée à HUMANKIND, mais ce ne devrait être qu’une question de temps avant que davantage de jeux ne prennent le schéma de contrôle.

En savoir plus sur Stadia :

