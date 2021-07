Stadia augmente la répartition des revenus pour les développeurs jusqu’à la fin de 2023

Google a annoncé plusieurs nouvelles initiatives permettant aux développeurs Stadia de gagner plus d’argent grâce au service de streaming lors de la keynote Stadia au Google for Games Summit aujourd’hui.

Le premier est une nouvelle répartition des revenus pour les jeux sortis sur la boutique Stadia à partir du 1er octobre. Les développeurs recevront 85 % des ventes et Google bénéficiera d’une réduction de 15 % pour les jeux sortis après le 1er octobre 2021 jusqu’à fin 2023. La répartition est applicable aux premiers 3 millions de dollars gagnés, puis reviendra à la répartition actuelle que la société n’a pas révélée.

Un autre programme de partage des revenus introduit est que les développeurs qui proposent leurs jeux à Stadia Pro recevront 70% des revenus mensuels du service d’abonnement. Le programme devrait commencer fin juillet pour les nouveaux titres, et la répartition des développeurs individuels sera déterminée par le nombre de “jours de session” pendant lesquels les utilisateurs jouent au jeu. Par exemple, une personne jouant deux fois par jour ne comptera que comme un jour de session, mais jouer une fois le lendemain comptera comme deux jours de session.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google introduit également un programme de marketing d’affiliation pour les partenaires Stadia Pro au cours du premier semestre 2022. Les développeurs qui partagent le lien “Click to Play” de leur jeu, offrant un accès instantané pour jouer à leur jeu en s’inscrivant à l’essai gratuit Stadia Pro, recevra 10 $ pour chaque utilisateur qui passe à un abonnement payant Stadia Pro à partir du lien.

La société avait fermé son studio de développement propriétaire Stadia Games and Entertainment en février dernier et s’était concentrée sur les jeux tiers dans la liste des meilleurs jeux Stadia. John Justice, vice-président et chef des produits chez Stadia, a quitté l’entreprise deux mois plus tard, portant un nouveau coup dur à la division.