Stadia expérimente des démos de jeux de 30 minutes

Stades a commencé à ajouter des essais gratuits de jeux à durée limitée.

Bien qu’un seul essai de 30 minutes soit actuellement disponible, Hello Engineer actuellement exclusif à Stadia, c’est au moins un début.

Pour essayer le jeu, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de faire défiler jusqu’au bouton d’essai gratuit, rapporte 9to5Google.

Une fois la période d’essai terminée, vous avez la possibilité d’acheter le jeu et tous les progrès réalisés dans la démo seront conservés.

S’adressant à The Verge, un représentant de Stadia a déclaré qu’il s’agissait d’un effort qu’il essayait depuis quelques mois et que des essais seront bientôt disponibles pour d’autres titres. Les démos peuvent être différentes pour chaque utilisateur Stadia, et toutes les démos ne dureront pas environ 30 minutes.

Si vous n’avez pas encore essayé Stadia, Google propose actuellement un essai de 30 minutes de Stadia Pro aux nouveaux abonnés.