Stadia expérimente maintenant des essais de jeux gratuits en commençant par Hello Engineer

Google Stadia propose désormais aux joueurs d’essayer un jeu avant de l’acheter, en commençant par un jeu et en s’étendant potentiellement au cours des deux prochains mois.

La société a discrètement ajouté la fonctionnalité, comme le rapporte 9to5Google, avec le jeu de construction multijoueur Hello Engineer étant le premier titre. Les joueurs Stadia peuvent se connecter et cliquer sur l’option d’essai gratuit sur la page de la boutique du jeu pour commencer un essai de 30 minutes. Il est important de noter qu’une pause dans le jeu n’interrompt pas l’essai, de sorte que le chronomètre de 30 minutes affiché ne s’arrête pas après avoir cliqué sur Démarrer.

Google a déclaré à The Verge dans un communiqué que les essais gratuits sont « une expérience » que la société essaiera au cours des deux prochains mois, et offrira plus de titres pour la fonctionnalité. Il convient de noter que la minuterie de 30 minutes peut changer et que certains joueurs peuvent voir des essais de jeux différents par rapport aux autres.

Il existe une page de magasin dédiée aux jeux avec des essais gratuits, bien que Hello Engineer soit actuellement le seul jeu de la liste. La fonctionnalité pourrait venir sur certains des meilleurs jeux Stadia à essayer par les joueurs, mais seul le temps nous le dira.

