Stadia : liste de tous les appareils et téléphones compatibles

Trouver une liste complète des appareils Stadia peut être difficile. La plupart des meilleurs téléphones Android le prennent en charge par défaut, ou vous pouvez connecter l’un des nombreux appareils de streaming à votre téléviseur pour une expérience de jeu plus traditionnelle. Cependant, il n’est pas toujours clair quel matériel compatible Stadia est officiellement pris en charge ou non. Vous trouverez ci-dessous tous les téléphones, tablettes, ordinateurs et téléviseurs compatibles avec Stadia aujourd’hui, ainsi que les appareils pour lesquels la prise en charge de Stadia est prévue à l’avenir.

Tous les téléphones Android compatibles avec Stadia

Tant que votre téléphone Android exécute Android 6.0 Marshmallow ou mieux – et si ce n’est pas le cas, vous devriez déjà mettre à niveau – Stadia devrait techniquement fonctionner dessus. Si vous voulez que Stadia fonctionne correctement, Google a une liste d’appareils officiellement pris en charge qui devraient jouer aux jeux Stadia comme prévu. Vous pouvez voir la liste actuelle de 2021 ci-dessous :

Google Pixel 2 Pixel 2 XL Pixel 3 Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 4a 5G Pixel 5 Pixel 5a Pixel 6 Pixel 6 Pro Samsung Samsung S8 Samsung S8+ Samsung S8 Actif Samsung S9 Samsung S9+ Samsung S10 Samsung S10+ Samsung S20 Samsung S20+ Samsung S20 Ultra Samsung S21 Samsung S21+ Samsung S21 Ultra Samsung Note 8 Samsung Note 9 Samsung Note 10 Samsung Note 10+ Samsung Note 20 Samsung Note 20 Ultra OnePlus OnePlus 5 OnePlus 6 OnePlus 7 OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Pro 5G OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus 9 OnePlus 5T OnePlus 6T OnePlus 7T OnePlus 7T Pro OnePlus 7T Pro 5G OnePlus 8T OnePlus Nord OnePlus N10 5G OnePlus N100 Asus ROG Téléphone ROG Téléphone II ROG Téléphone III ROG Téléphone 4 ROG Téléphone 5 Razer Razer Téléphone Razer Téléphone II LG LG V50 ThinQ LG V50S ThinQ LG V60 ThinQ LG G7 ThinQ LG G8 ThinQ LG Wing

Que faire si mon téléphone n’est pas sur la liste ?

Ne perdez pas espoir ! Stadia devrait fonctionner correctement sur la plupart des téléphones 2021. Google vend des offres spéciales Stadia avec les OnePlus 9, 9 Pro et Nord 2, mais pour une raison quelconque, elles ne sont pas officiellement prises en charge.

Pourtant, tous les téléphones récents devraient certainement avoir la prise en charge du système d’exploitation et des côtelettes graphiques pour gérer facilement Stadia. Leur absence signifie simplement que les ingénieurs de Google ne les ont pas encore testés et approuvés.

Utilisez la fonctionnalité Stadia Experiments pour activer la diffusion en continu sur les téléphones non compatibles. Téléchargez l’application Stadia et vérifiez s’il y a un bouton Jouer sous un jeu que vous possédez. Sinon, ouvrez le Réglages, puis touchez Expériences. Vous devriez voir une option pour activer Jouer sur cet appareil. Juste comme ça, vous pourrez profiter de Stadia sur pratiquement n’importe quel téléphone Android ! Soyez simplement prêt pour les problèmes et les plantages potentiels, car Stadia ne sera pas officiellement optimisé.

Ce qu’il faut savoir sur la prise en charge des tablettes Android Stadia

Source : Andrew Myrick / Android Central

Actuellement, les seules tablettes qui prennent officiellement en charge Stadia appartiennent à la série Samsung Galaxy Tab, certaines des meilleures tablettes Android à utiliser en plus de jouer à des jeux sur Stadia. Les modèles suivants sont pris en charge :

Samsung Galaxy Tab S5e Samsung Galaxy Tab S6 Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7+ Samsung Galaxy Tab A Samsung Galaxy Tab A7

Il est possible de jouer à Stadia sur la plupart des tablettes Android, et le processus est le même que si vous utilisiez un téléphone Android non pris en charge. Téléchargez l’application Stadia, ouvrez le Réglages menu et Expériences sous-menu et sélectionnez Jouer sur l’appareil. Si cela ne fonctionne pas pour une raison quelconque, vous devrez télécharger et ouvrir le navigateur Web Chrome sur votre tablette, puis accéder à Stadia.google.com. Vous devriez voir le bouton Jouer sous n’importe quel jeu Stadia de votre bibliothèque.

Certains fans dévoués de Stadia ont réussi à jouer à Stadia sur des tablettes Kindle Fire HD, soit en chargeant Chrome et en utilisant le mode Bureau, soit en téléchargeant officieusement le Google Play Store pour accéder à l’application. C’est un processus compliqué qui n’est pas garanti de fonctionner, vous aurez donc probablement plus de chance d’essayer Amazon Luna à la place.

Google prend entièrement en charge Stadia sur les tablettes Chrome OS, donc si vous possédez l’une des meilleures tablettes Chromebook, vous ne devriez avoir aucun problème à utiliser le service dans le navigateur Chrome. Vous n’aurez qu’à y accéder en utilisant votre navigateur au lieu d’une application officielle. Google a commencé à préinstaller Stadia sur les Chromebooks depuis début 2021, mais il s’agit simplement d’un raccourci vers le site Web de Stadia.

Qu’en est-il de Stadia sur iOS ?

Source : Joe Maring / Android Central

L’application Stadia iOS ne vous permet pas de jouer à des jeux. Il vous permet d’accéder aux jeux Stadia sur votre téléviseur tant que vous avez un Chromecast Ultra branché ou que vous utilisez votre smartphone comme manette. Google, Amazon, Microsoft et NVIDIA ne sont pas autorisés à créer des applications officielles de l’App Store pour leurs plateformes de jeux en nuage, et Apple ne changera pas sa politique de sitôt. Lorsque quelqu’un a créé une application qui chargeait Stadia sur les iPhones et iPads, Apple l’a rapidement supprimée.

Google a officiellement ajouté la prise en charge des iPhones et iPads à la mi-2021 après une période bêta de six mois. Mettez à jour votre système d’exploitation vers la version 14.3 ou ultérieure, puis accédez à stadia.com dans votre navigateur Safari ou Google Chrome. Connectez-vous à votre compte Stadia, sélectionnez n’importe quel jeu dans votre bibliothèque et appuyez sur le gros bouton de lecture rouge pour démarrer le jeu.

Notre prochaine suggestion est de créer un raccourci d’application Web en appuyant sur le bouton de partage et en sélectionnant Ajouter à l’écran d’accueil dans Safari. Cela créera un raccourci d’icône qui simplifie le processus.

Comment jouer à Stadia sur les téléviseurs, les Chromecasts et Android TV

Source : Joe Maring / Android Central

Chromecast Ultra était autrefois le seul moyen de jouer à Stadia sur un téléviseur. Google ne le vend plus seul, mais il est livré dans la boîte de la Stadia Premiere Edition, qui comprend l’Ultra et la manette Stadia pour 80 $.

Google a élargi la liste des appareils prenant en charge Stadia mi-2021 pour inclure Android TV et Chromecast avec Google TV, de sorte que le Chromecast Ultra vieillissant n’est plus nécessaire. Voici la liste actuelle du matériel Android TV officiellement pris en charge et d’autres appareils :

Chromecast Ultra Chromecast avec Google TV LG webOS Smart TV (année modèle 2020 ou ultérieure) Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G) Nvidia Shield TV et Shield TV Pro Onn FHD Streaming Stick et appareil de streaming UHD Panasonic JX800 series (Europe) Philips Téléviseurs Android de 2019 (7304 et supérieur) et 2020 (8505 et supérieur) TCL Série 5 et Série 6 (avec Google TV) Verizon Stream TV Soundbar et Stream TV Soundbar Pro Xiaomi Mi Box 3 et Mi Box 4

Cependant, l’application Stadia est disponible sur la plupart des appareils Android TV et Google TV en activant la fonction Experiments dans l’application. Cela fonctionnera, mais il se peut qu’il ne fonctionne pas parfaitement car il n’est pas officiellement pris en charge.

Google a commencé à étendre la prise en charge de Stadia au-delà d’Android TV avec les téléviseurs intelligents LG pouvant exécuter webOS 5.0 et webOS 6.0 fin 2021. La société a également ajouté la prise en charge de l’utilisation de la plupart des contrôleurs tiers ou de votre propre smartphone comme manette de jeu tactile virtuelle avec n’importe quel téléviseur ou appareil de streaming, une manette Stadia ne serait donc pas nécessaire.

Quelle est la meilleure façon de jouer à Stadia ?

Si vous voulez que Stadia joue à des jeux AAA confortablement au lit, glissez votre téléphone Android dans un Razer Kishi et jouez à Stadia comme une console portable. Si vous souhaitez profiter pleinement de ses spécifications 4K HDR, vous voudrez mettre la main sur un Chromecast avec Google TV. Nous adorons utiliser la manette Stadia, mais essayez l’une des autres meilleures manettes sans fil pour Stadia si vous voulez économiser de l’argent.

Ce qui est bien avec Stadia aujourd’hui, c’est qu’il est de plus en plus disponible sur la plupart des appareils, vous pouvez donc y jouer sur n’importe quel appareil que vous préférez. Même les appareils Stadia « expérimentaux » peuvent très bien fonctionner, alors lancez-vous et commencez à expérimenter !

