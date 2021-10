Stadia offre Batman: Arkham Knight gratuitement pour AT&T avec une technologie en marque blanche

Google s’associe à AT&T pour offrir aux clients de la société de télécommunications une version gratuite de Batman: Arkham Knight diffusée via le service de Stadia sans avoir à se connecter à un compte Stadia.

9to5Google rapporte que les utilisateurs d’AT&T Wireless peuvent jouer gratuitement à Batman: Arkham Knight via Google Chrome ou un autre navigateur Web basé sur Chromium sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Les utilisateurs se connectent avec leur numéro de téléphone AT&T et leur code postal de facturation, et peuvent jouer au jeu en plein écran à une résolution de 1080p à l’aide d’un clavier et d’une souris ou d’un contrôleur tiers compatible.

Il n’y a aucune mention de Stadia sur la page de la promotion ou dans le jeu, et il n’y a pas d’option pour connecter une manette Stadia pour jouer au jeu. IGN a confirmé qu’AT&T utilise la technologie Stadia de Google pour diffuser Batman: Arkham Knight, qui n’est pas disponible pour jouer sur Stadia lui-même, sans faire partie de son écosystème.

« Cela est alimenté par la technologie Stadia », a déclaré un porte-parole d’AT&T dans un communiqué à IGN. « Pour cette démo, AT&T a créé une expérience frontale pour permettre aux joueurs de jouer à Batman: Arkham Knight directement depuis leur propre site Web et le jeu est jouable sur pratiquement n’importe quel ordinateur ou ordinateur portable. »

Google avait fermé ses studios de développement internes pour Stadia en février dernier et a déclaré qu’il travaillerait avec des sociétés tierces pour utiliser la technologie et les outils de Stadia. La société aurait dépensé « des dizaines de millions de dollars » pour sécuriser de gros titres comme Red Dead Redemption 2, l’un des meilleurs jeux de la plate-forme, mais a raté plusieurs objectifs de ventes de contrôleurs et d’utilisateurs actifs mensuels.

