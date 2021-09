Stadia permet désormais aux joueurs de changer leur nom d’utilisateur

Les joueurs Stadia pourront désormais modifier manuellement leurs noms d’utilisateur avec certaines restrictions, car la fonctionnalité est déployée aujourd’hui jusqu’à demain, le 1er septembre, a annoncé Google dans un article sur le subreddit officiel de Stadia.

Selon l’annonce, les joueurs auront la possibilité de changer leur nom Stadia tous les 180 jours depuis le dernier changement de nom ou la création de compte, selon ce qui est le plus récent. Les utilisateurs peuvent le modifier en cliquant sur l’icône de leur profil dans le coin supérieur droit de la page d’accueil Stadia, sélectionnez Paramètres Stadia, puis cliquez sur “Modifier votre nom” sous l’option Nom et avatar Stadia.

La fonctionnalité n’est disponible que sur le Web et le nouveau nom Stadia doit respecter les directives de Google consistant à ne pas utiliser votre vrai nom, à comprendre entre trois et 15 caractères, à utiliser des lettres minuscules/majuscules et des chiffres de zéro à neuf, et à respecter le code Stadia de Conduite.

Les fondateurs de Stadia, qui ont acheté l’édition du fondateur de Stadia au lancement, ont des règles légèrement différentes pour changer leur nom. Les fondateurs ont reçu des noms uniques qui ne nécessitaient pas de numéros ajoutés dans le nom d’utilisateur. Par exemple, le nom d’utilisateur d’un fondateur pourrait simplement être John au lieu de John#1234 ou John#980.

Les fondateurs peuvent modifier leur nom manuellement via la méthode ci-dessus si le nouveau nom unique est disponible, ou contacter l’assistance pour “accepter l’ajout d’un nom Stadia”. Les fondateurs pourront remplacer leur nom Stadia par un nom non ajouté après 180 jours. Pendant ce temps, les non-fondateurs ne peuvent pas supprimer leurs numéros ajoutés en changeant leurs noms.

La possibilité de changer de nom d’utilisateur est certainement la bienvenue si vous n’êtes pas satisfait de votre nom initial après deux ans depuis le lancement ou si vous voulez qu’il soit le même que les autres plates-formes. Destiny 2, l’un des meilleurs jeux Stadia sur le service de streaming, a ajouté le multijoueur multiplateforme la semaine dernière, ce qui permettrait à vos amis de vous trouver plus facilement avec le même nom si vous déménagez sur Stadia depuis une autre plateforme.