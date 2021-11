Stadia permet enfin aux joueurs de rejoindre les parties d’amis sans invitation

Google Stadia permet enfin aux joueurs de rejoindre les parties multijoueurs d’amis sans avoir besoin d’une invitation, deux ans après le lancement de la plateforme de jeux en streaming.

La fonctionnalité de base se trouve dans les paramètres de confidentialité de l’utilisateur Stadia sous Votre activité, alors Jeu en cours, et comme Rejoignez votre jeu actuel. L’option est désactivée par défaut, selon la page d’assistance officielle, mais était déjà activée pour mon compte Stadia et confirmée à 9to5Google et The Verge.

Les utilisateurs de Stadia peuvent décider si seuls leurs amis, leurs amis et leurs amis, ou tous les joueurs peuvent rejoindre leur jeu sans avoir besoin d’une invitation. Il peut également être défini sur privé sans désactiver complètement l’option.

Google a déclaré que la fonctionnalité de jointure n’est disponible que dans « certains jeux », avec Far Cry 6 uniquement mentionné jusqu’à présent, bien que nous verrons s’il s’agit de certains des meilleurs jeux Stadia sortis cette année. La fonctionnalité est également disponible dans l’application mobile Android et la version Web sur les appareils iOS.

Au cours des derniers mois, la société a lentement ajouté des fonctionnalités qui semblent en retard depuis le lancement de la plate-forme il y a près de deux ans, telles que des essais de jeux gratuits et un flux Explore pour partager et afficher facilement des captures d’écran et des clips de jeu. Pendant ce temps, Google prête sa technologie Stadia à d’autres sociétés pour héberger des jeux en streaming qui ne peuvent pas être joués via le service Stadia lui-même.

