Stadia Pro ajoute Darksiders 3, Bloodstained et plus en janvier

Google a dévoilé la gamme de titres Stadia Pro de janvier 2022 auxquels les abonnés pourront jouer au début de la nouvelle année.

À partir du 1er janvier, les membres Stadia Pro pourront revendiquer le successeur spirituel de Castlevania Bloodstained : Ritual of the Night, le RPG d’action Darksiders 3, le jeu de plateforme Shantae : Risky’s Revenge, le jeu d’aventure DreamWorks Dragons : Dawn of the New Riders et l’aventure pointer-cliquer jeu Darkside Detective: A Fumble in the Dark. Le dernier jeu recevra un étui bonus gratuit dans une mise à jour le 24 décembre et recevra deux autres étuis gratuits à l’avenir.

Google a également annoncé que The Jackbox Party Pack 6 est désormais disponible dans la boutique Stadia à partir d’aujourd’hui. Le pack comprend cinq jeux multijoueurs qui nécessitent que les joueurs utilisent leurs propres smartphones ou navigateur Web pour jouer. Le développeur Jackbox Games a lentement ajouté des jeux de la franchise à la plate-forme de streaming avec The Jackbox Party Pack 7 plus tôt ce mois-ci et The Jackbox Party Pack 8 en novembre.

Pour terminer cette semaine dans les annonces Stadia, le titre de bataille royale PUBG: Battlegrounds sera gratuit le 12 janvier et rejoindra la petite liste de jeux gratuits disponibles sur Stadia, notamment Destiny 2 et Crayta. Assassin’s Creed Valhalla, l’un des meilleurs jeux Stadia, recevra une nouvelle extension appelée Dawn of Ragnarök le 10 mars. L’extension coûtera 40 $, donne un accès immédiat à l’équipement The Twilight Pack et ne fait pas partie de la passe de saison du jeu.

