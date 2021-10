Stadia Pro ajoute Saints Row 4: Re-Elected et plus en novembre

Stadia Pro ajoutera quatre autres jeux à son catalogue de plus de 30 titres que les abonnés pourront réclamer le mois prochain, a annoncé Google dans un article de blog.

Les membres peuvent réclamer Saints Row 4: Re-Elected à partir du lundi 1er novembre, qui sera lancé aux côtés de la boutique Stadia. Ce port du jeu d’action-aventure à la troisième personne 2013 comprend tout le contenu téléchargeable et les modules complémentaires, et serait un excellent moyen de gratter cette démangeaison de Saints Row avant que le redémarrage ne sorte l’année prochaine.

Les autres jeux à venir sur Stadia Pro le même jour incluent le jeu de course tout-terrain Dirt 5, le titre de gestion Hundred Days – Winemaking Simulator et le rétro-scroller rétro à quatre joueurs Kemono Heroes. Google a également noté que Valkyria Chronicles 4 quittera le catalogue Stadia Pro le 1er novembre, les abonnés ont donc encore un peu de temps pour réclamer le RPG tactique.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google a régulièrement ajouté plus de jeux à Stadia au cours du mois dernier, même si la société propose sa technologie pour héberger des jeux qui ne sont pas disponibles pour jouer via son propre service. Certains des titres les plus récents incluent Riders Republic d’Ubisoft, le RPG d’action Dragon Ball Z: Kakarot et My Friend Peppa Pig, approuvé par les enfants.

La société avait promis d’ajouter plus de 100 titres au magasin plus tôt cette année, y compris certains des meilleurs jeux Stadia, après avoir fermé son studio de jeux Stadia.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

laissez-moi échanger des personnages et des objets s’il vous plaît

Les fonctionnalités de Genshin Impact que nous aimerions voir

MiHoYo a consacré d’innombrables heures de travail pour mettre continuellement à jour Genshin Impact avec de nouvelles fonctionnalités, mais nous aimerions encore en voir quelques-unes faire leur chemin vers le jeu.

recherche le sur Google

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indies et aux exclusivités de plateforme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.