Stadia Pro propose un week-end de jeu gratuit avec Dead by Daylight et The Crew 2

Les abonnés Stadia Pro peuvent accéder gratuitement à deux jeux ce week-end uniquement dans le cadre du week-end de jeu gratuit de la plate-forme, a annoncé Google dans son article de blog hebdomadaire.

Le premier jeu est Dead by Daylight, un jeu d’horreur de survie multijoueur asymétrique où quatre joueurs doivent déjouer et échapper à un tueur géant essayant de les assassiner, et il se trouve également que c’est l’un des meilleurs jeux Stadia. Le deuxième jeu est The Crew 2, le jeu de course en monde ouvert d’Ubisoft qui se déroule à travers les États-Unis. Les deux jeux sont accessibles sans aucun téléchargement nécessaire à partir d’aujourd’hui jusqu’au lundi 12 juillet à 11 h HE.

Google a également annoncé deux autres ajouts au magasin Stadia. Le successeur spirituel de Castlevania Bloodstained: Ritual of the Night est désormais disponible pour 39,99 $, et Nihon Falcom JRPG Ys IX: Monstrum Nox peut être acheté pour 59,99 $. Les membres Stadia Pro peuvent actuellement revendiquer gratuitement le titre précédent de la franchise Ys, Ys VIII: Lacrimosa of Dana, aux côtés de quatre autres jeux disponibles plus tôt ce mois-ci.

La société a conclu la publication hebdomadaire avec de nouvelles mises à jour pour deux de ses plus grands jeux. Destiny 2 est actuellement dans son événement Solstice of Heroes où les joueurs gagnent une nouvelle armure et peuvent l’améliorer jusqu’à ce qu’elle brille littéralement. Pendant ce temps, Watch Dogs: Legion a publié son extension Bloodline avec de nouvelles missions préquelles avant le jeu maintenant disponibles dans la boutique Stadia pour 14,99 $ ou dans le cadre du Watch Dogs: Legion Season Pass via le service d’abonnement Ubisoft +.