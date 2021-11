Stadia propose un essai gratuit à Riders Republic et ajoute le flux social Explore

Stadia ajoute davantage d’essais gratuits de jeux, ainsi qu’une fonctionnalité sociale destinée à ceux qui jouent sur le Web et un week-end de jeu gratuit pour les abonnés Stadia Pro.

Riders Republic, le jeu de course extrême d’Ubisoft lancé sur Stadia la semaine dernière, propose désormais un essai gratuit de deux heures aux joueurs de Stadia pour essayer le jeu avant de l’acheter. Google a autorisé les jeux à avoir des essais gratuits à partir de la semaine dernière avec des essais chronométrés de 30 minutes du jeu de construction multijoueur Hello Engineer et du jeu d’action solo Control Ultimate Edition.

Google a également révélé qu’un flux d’exploration sera déployé pour tous les utilisateurs de Stadia sur les « points de terminaison Web » de la plate-forme après son lancement initial sur mobile en août dernier. Le flux permet aux joueurs de partager et d’afficher des captures ou d’accéder aux États de partage à partir de jeux qui le prennent en charge comme Doom Eternal, l’un des meilleurs jeux Stadia qui a récemment ajouté la fonctionnalité exclusive Stadia.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Enfin, les membres Stadia Pro peuvent jouer à Ghost Recon Breakpoint sans frais supplémentaires ce week-end uniquement dans le cadre de la promotion Free Play Days. Le week-end gratuit commence le jeudi 4 novembre et se termine le dimanche 7 novembre. Le jeu a reçu une mise à jour gratuite appelée Operation Motherland plus tôt cette semaine et ajoute une nouvelle campagne solo.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

recherche le sur Google

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indépendants et aux exclusivités de plate-forme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.