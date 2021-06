Stadia sur Android TV et le nouveau Chromecast presque là

in

Lorsque Google Stadia a été lancé pour la première fois, il ne fonctionnait que sur les téléviseurs connectés à un Google Chromecast Ultra. C’était un énorme obstacle car beaucoup de gens qui auraient pu être intéressés à essayer Stadia ne voulaient pas investir dans un tas de nouveau matériel.

À l’époque, Google avait promis de prendre en charge Stadia sur Android TV, ce qui ouvrirait la plate-forme à des millions de téléviseurs que les gens possèdent déjà. Cependant, la société n’a donné aucun échéancier précis pour savoir quand cela se produirait.

Cela change aujourd’hui ! Google a officiellement confirmé que Stadia fonctionnera sur les boîtiers de streaming Android TV, les téléviseurs intelligents et d’autres systèmes pris en charge à partir du 23 juin 2021. Cela inclut également le récent Chromecast avec le streamer Google TV.

Notez également que Stadia prend en charge d’autres contrôleurs Bluetooth plutôt que celui officiel de la marque Stadia. Cela signifie qu’il y a des gens qui ont peut-être déjà tout le matériel dont ils ont besoin pour essayer Stadia sur Android TV.

Stadia sur Android TV : qu’est-ce qui est pris en charge ?

Google a eu la gentillesse de donner une liste concrète des appareils pris en charge. C’est ici:

Chromecast avec Google TV Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G) Nvidia Shield TV Nvidia Shield TV Pro Walmart Onn FHD Streaming Stick et UHD Streaming Device Philips 8215, 8505 et OLED 935/805 Series Android TV Xiaomi Mi Box 3 et Mi Encadré 4

Maintenant, si vous souhaitez prendre en charge Stadia sur Android TV pour un appareil qui ne figure pas sur cette liste, ne vous inquiétez pas. Dans ces situations, vous pouvez essayer la prise en charge « expérimentale » de Stadia sur votre système. Vous pourriez rencontrer quelques problèmes pour le faire fonctionner correctement.

Pour commencer, installez l’application Stadia depuis le Play Store sur votre téléviseur ou votre boîtier de streaming. Lancez l’application à partir de la ligne Mes applications sur votre téléviseur et appuyez sur « Continuer » sur l’écran d’activation. C’est ça! Vous devriez être prêt à jouer.