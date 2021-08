StaFi et Liqee présenteront la marchandise de prêt de rToken ⋆ Crypto new media

in

Dans un effort consolidé, StaFi, conformité de la finance décentralisée, avec l’aide de Liqee, fournira des marchandises de prêt crypto lucratives. Le produit introduit par l’association commerciale StaFi et Liqee est le « rTokens ». Ces jetons seront pris en compte dans les particularités de prêt de Liqee, qui sont rETH, rATOM et rDOT. Ces trois rTokens puissants seront utilisés comme assurance pour s’approprier des pièces stables et natives notables.

L’écosystème DeFi de Liquee est un système de jalonnement PoS de renommée internationale. Cela est dû aux pièces de jalonnement qui ont une valeur de liquidité rentable. Lique est sécurisée avec les conformités de prêt de dForce examinées par quatre entreprises internationales à haut niveau d’audit. Ces sociétés d’audit comprennent des entreprises prestigieuses telles que CertiK, ConsenSys Diligence, Certora et Trail of Bits.

Le rToken de StaFi bénéficiera lors de l’appropriation initiale des actifs au moment du lancement sur le marché Avec l’aide de Liqee. De plus, cela permettra aux clients d’acquérir des fonds de jalonnement cachés de PoS. Cette fonctionnalité permettra l’appel des demandes de rToken pour l’acquisition de pièces DOT. Ces rToken seront également utilisés pour frapper des tokens USX (le dForce stablecoin du dollar américain) contre le rToken à condition qu’il soit utilisé comme garantie de sécurité.

En raison du taux de change crypto pour la paire de trading (rETH/ETH), la possibilité de se développer périodiquement sera disponible. Cela réduira également la probabilité d’incertitudes de liquidation. Cette incertitude de liquidation sera assurée par le ratio de liquidation de LTV (Loan-to-Value Ratio).

L’appropriation de rToken se traduira par une double récompense de profit en raison du processus de frappe du jeton modish après le jalonnement. Premièrement, les liquidités générant des bénéfices seront créditées d’actifs d’emprunt et d’investissements dans des pièces telles que DF, FIS et LQE. Deuxièmement, les bonus de staking de PoS seront produits en hébergeant des rTokens. Cela présentera une qualité lucrative à la mode pour Liqee.

Enfin, l’alliance commerciale et d’appropriation de rToken permettra à Liqee d’administrer et d’offrir à ses clients des actifs innovants et rentables. Cette entreprise commerciale assurera la conformité des prêts de premier ordre pour l’écosystème DeFi dans la fonctionnalité de jalonnement de dérivés spécifiques.

La nouvelle pièce sera mise en service dans l’écosystème crypto avec une opération d’extraction de liquidités. Ce processus d’extraction de liquidité sera mis en œuvre sur les réseaux Ethereum et BSC avec les pièces StaFi et dForce. La mise sur le marché est prévue le 27 août 2021 à partir de 12h (Temps Universel Coordonné).

