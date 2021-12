Stage3 lève Rs 20 crore dans le cycle de pré-série-A co-dirigé par Inflection Point Ventures et LC Nueva Investment Partners LLP

L’étape 3 alimente l’économie des créateurs dans la mode et le style de vie tout en offrant une expérience de magasinage sociale engageante et personnalisée pour les GenZ et les millennials indiens

La startup de commerce social Stage3 a levé 20 crores de roupies dans un cycle de pré-série A co-dirigé par Inflection Point Ventures et LC Nueva Investment Partners LLP avec Let’s Venture et Stanford Angels. Blume Ventures, l’investisseur existant de Stage3, a également participé au tour de table. Les autres investisseurs providentiels incluent Ananth Narayanan, fondateur de Mensa Brands, Dinesh Aggarwal, PDG d’India Mart, et Sashwat Nakhrani, co-fondateur de BharatPe. Les fonds levés seront utilisés pour améliorer l’infrastructure technologique, embaucher des talents et renforcer les capacités en science des données.

L’étape 3 alimente l’économie des créateurs dans la mode et le style de vie tout en offrant une expérience d’achat sociale engageante et personnalisée pour les GenZ et les millennials indiens, a déclaré Ankur Mittal, co-fondateur d’IPV. « Stage3 a démontré à notre réseau que la fusion du meilleur des deux mondes – marier les communications électroniques aux interactions sociales axées sur les influenceurs peut devenir une idée commerciale florissante, et cela nous a intéressé à leur entreprise. Les consommateurs indiens se tournent déjà vers les achats en ligne de manière accélérée et comme la technologie aide les entreprises de communication électronique à étendre les éléments d’expérience hors ligne, la prochaine grande perturbation dans la chaîne de valeur de la communication électronique sera motivée par le commerce social et les recommandations générées par les utilisateurs », il ajouta.

Notre vision chez Stage3 La vision de Stage3 est de construire la prochaine génération de commerce de la mode pour la jeune Inde qui soit sociale, personnalisée et dirigée par des influenceurs, a déclaré Sabena Puri, co-fondatrice et PDG de Stage3. « Notre application basée sur l’IA changera radicalement la façon dont les consommateurs achètent en créant un flux hyper-personnalisé reflétant leurs intérêts, leur style personnel, leur taille et leurs préférences en matière de marque. De plus, ils pourront partager leur liste de souhaits, grouper leurs achats avec des amis et se connecter directement avec les vendeurs , «

Selon Sanchit Baweja, co-fondateur, chef des affaires et co-fondateur, Stage3 est à l’avant-garde de la création du premier marché social de ce type en Inde et exploite l’opportunité de marché de 100 milliards de dollars pour la mode qui atteint 185 milliards de dollars en cinq années. « Les deux tendances clés à l’origine de cette croissance sont le passage au Web et au social, où nous tirons parti d’une base d’utilisateurs actifs quotidiens d’un milliard d’utilisateurs sur diverses plateformes sociales du pays pour permettre à plus de 3 millions d’influenceurs, de petites marques et de boutiques Instagram de construire leur propre vitrine sociale et monétiser leur marque personnelle comme jamais auparavant », a-t-il souligné.

Stage3 a enregistré une croissance annuelle de 200 %, avec des revenus récurrents annuels actuels (ARR) de 3 millions de dollars et une marge brute élevée de 70 % sur l’ensemble de la plate-forme. La société affirme avoir enregistré une augmentation de 30% de sa base d’abonnés sur ses plateformes de médias sociaux au cours des 12 derniers mois, atteignant la base actuelle d’abonnés de 5 000 000.

