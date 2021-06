Stages pour étudiants JGU : 103 étudiants en stage à CyberEQ et IAIE

in

JGU a signé des protocoles d’accord avec l’Institute for Australia India Engagement (IAIE) basé en Australie et Cyber ​​EQ pour créer des opportunités pour les étudiants d’effectuer des stages en Australie.

Plus de 100 étudiants en relations internationales, politiques publiques, sciences humaines, commerce et droit de l’OP Jindal Global University (JGU) ont obtenu des stages dans des organisations australiennes de premier plan.

“Malgré les contraintes présentées par la pandémie mondiale de Covid-19, 103 étudiants ont été sélectionnés pour des stages à CyberEQ et IAIE en 2021”, a déclaré JGU dans un communiqué.

Avec l’IAIE, les étudiants participent au programme de mentorat et de formation à la recherche pour étudiants (SMART) sur 1 à 2 mois.

Pour les étudiants stagiaires avec Cyber ​​EQ, les étudiants mènent des recherches sur les questions réglementaires et technologiques autour de la cybersécurité.

