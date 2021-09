Stagwell s’associe à Enormous pour son réseau mondial d’affiliation

Enormous servira de partenaire stratégique aidant à faire évoluer les capacités mondiales de contenu de Stagwell.

Stagwell a étendu son réseau mondial d’affiliés en s’associant à l’agence de création Enormous. Conformément au partenariat, Enormous servira de partenaire stratégique aidant à faire évoluer les capacités de contenu mondiales de Stagwell et à étendre davantage l’empreinte mondiale de Stagwell, aidant à conduire des travaux révolutionnaires culturellement pertinents pour le compte de clients internationaux. Stagwell et Enormous collaboreront sur Il y avait 624 millions d’internautes en Inde en 2021 et le partenariat Enormous-Stagwell offre aux marques un partenaire local maîtrisant les nouvelles règles du marketing numérique, a déclaré Mark Penn, PDG de Stagwell. “J’ai eu le privilège de travailler en Inde pendant des décennies et le moment ne pourrait pas être meilleur pour Stagwell de faire un effort concerté dans la région alors que la classe moyenne en croissance rapide devient un groupe d’achat numérique”, a-t-il ajouté.

Enormous est une agence de création de contenu et de création spécialisée dans les campagnes multimédias, le conseil aux entreprises et l’aide aux start-ups pour se connecter au marché intermédiaire pour stimuler la croissance. Enormous travaille avec des clients mondiaux et des startups technologiques, notamment DishTV, Motorola, IDFC, Jubilant FoodWorks et plus encore. Pour Ashish Khazanchi, associé directeur, Enormous, Stagwell est l’un des plus grands réseaux créatifs et numériques au monde, avec certaines des agences les plus avant-gardistes en faisant partie. « Nous pouvons nous attendre à la meilleure pile créative et technologique de sa catégorie dans laquelle puiser, pour de meilleures solutions pour nos clients. Nous avons maintenant la capacité et un système de support réseau pour nous permettre de gérer également certaines des marques mondiales en Inde », a-t-il souligné.

Grâce à ce partenariat, Enormous sera en mesure de tirer parti des capacités technologiques et d’ingénierie de Stagwell, y compris une pile de services de marketing numérique SaaS tels que LOCATE et STAGE conçus pour aider les marques à connecter les talents mondiaux et à intégrer des données, des recherches et des informations sur les consommateurs dans les médias mondiaux et teneur. “Stagwell reconnaît un besoin accru de stratégies centralisées avec des exécutions culturellement pertinentes et spécifiques à la plate-forme – et le programme d’affiliation tient cette promesse”, a déclaré Anas Ghazi, directeur de la stratégie de Stagwell, ajoutant que comprendre le consommateur indien et la classe moyenne croissante en Inde est essentiel pour les marques mondiales qui cherchent à engager des publics de tous les horizons.

Enormous rejoint une liste en expansion rapide de filiales mondiales de Stagwell. Lancé plus tôt cette année, le programme d’affiliation Stagwell diversifie les offres du réseau à travers les zones géographiques avec les capacités complémentaires dont les marques ont besoin pour prospérer dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, y compris les médias à l’échelle, le contenu à l’échelle et le commerce connecté. À ce jour, Stagwell a établi des partenariats au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, à Taïwan, en Chine continentale, à Hong Kong et en Russie, avec l’objectif de 50 filiales dans le monde d’ici la fin 2021.

