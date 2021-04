Staind sort ‘Mudshovel’ de son prochain album ‘Live: It’s Been A While’

Groupe de rock multi-platine TACHÉ a publié une version live de “Mudshovel” de son prochain album, “En direct: ça fait longtemps”, prévue le 7 mai via Yap’em/Enregistrements d’alchimie. Écoutez la chanson ci-dessous.

Le classique “Mudshovel” est de TACHÉpremier album de 1996, “Tourmenté”, qui a conduit au premier contrat d’enregistrement du groupe avec Flip Records.

Il n’y a pas eu de concert depuis que nous avons écrit cette chanson en 1996 où nous n’avons pas joué «Mudshovel»,” dit TACHÉ guitariste Mike Mushok. “C’est définitivement devenu un favori des fans, et je prends autant de plaisir à y jouer maintenant qu’à l’époque.”

le “En direct: ça fait longtemps” l’album sera accompagné de “Le retour de Staind”, une série mondiale de streaming en deux parties en partenariat avec Danny Wimmer présente. La série se lance avec TACHÉde “En direct: ça fait longtemps (de Foxwoods)” concert, qui sera diffusé dans le monde entier le 1er mai. “En direct: ça fait longtemps” L’album et le concert ont été enregistrés lors du spectacle de retour du groupe au Foxwoods Resort Casino à Mashantucket, Connecticut en octobre 2019. Le concert inédit célèbre la réunion du groupe après une interruption de cinq ans.

“Il s’agissait du premier groupe de spectacles que nous avons joué ensemble en 2019, alors que nous nous préparions pour ce qui allait être une année 2020 très chargée … cela ne s’est jamais produit”, dit-il. TACHÉ chanteur principal et guitariste rythmique Aaron Lewis. “Je suis heureux que nous ayons capturé cette énergie ici et que nous puissions la partager avec ceux qui ne pouvaient pas être à Foxwoods.”

TACHÉ interprétera également son album emblématique multi-platine 2001 “Briser le cycle” dans son intégralité pour un événement en streaming le 8 mai, exactement 20 ans après la sortie de l’album. Le “20e anniversaire de Break The Cycle, interprété dans son intégralité” a lieu au Mill 1 à Open Square à Holyoke, Massachusetts, ramenant le groupe à ses racines de la messe occidentale. Veuillez noter qu’il s’agit d’un événement entièrement virtuel, sans participation en personne.

“Notre premier spectacle ensemble en 1995 a eu lieu dans un bar aujourd’hui disparu appelé Waterfront à Holyoke”, dit Aaron. “Nous avons joué principalement des reprises, parce que c’est ce que vous deviez faire à l’époque. Il s’avère que The Waterfront est à deux kilomètres de là où nous avons fait cela. Nous voici, deux miles plus loin, 26 ans plus tard, à célébrer l’anniversaire de l’album qui nous a aidés à rompre il y a 20 ans et a changé nos vies pour toujours. “

Les deux événements mondiaux de diffusion en continu débuteront à 14 h 00 HAP / 17 h 00 HAE / 22 h 00 BST / 23 h 00 CEST à leurs jours respectifs et seront disponibles sur demande pendant 72 heures. Regardez la bande-annonce officielle de “Le retour de Staind” au dessous de.

Achetez des billets pour l’un ou les deux TACHÉ événements de streaming mondiaux sur StaindLive.com. Les fans peuvent également acheter des forfaits et des expériences VIP, y compris des produits exclusifs, un TACHÉ guitare dédicacée par l’ensemble du groupe et rencontre virtuelle avec le groupe.

Après une pause de cinq ans, TACHÉ est revenu sur la scène en 2019 avec une série de performances live électrisantes, dont DWPde Plus fort que la vie et Réplique festivals.

“«Briser le cycle» était énorme – en 2001, il a fait ses débuts au premier rang avec plus de 700 000 exemplaires vendus la première semaine – mais c’est plus qu’un simple disque à succès. C’est un moment déterminant pour le genre, la façon dont il passe de la beauté à la lourdeur – et Aaron Lewis était l’instrument parfait pour ces mélodies, ces paroles. Personne dans le genre ne pouvait égaler la dynamique de la voix d’Aaron », déclare Danny Wimmer, fondateur de Danny Wimmer présente. “Lorsque TACHÉ sont revenus en 2019, ils sonnaient aussi bien que jamais, et la demande des fans pour ce que le groupe avait prévu pour 2020 était à travers le toit. Maintenant, en 2021, il est impossible que nous manquions cette occasion de célébrer 20 ans d’un record aussi crucial et de porter cet élan dans la prochaine ère de TACHÉ. “

TACHÉ a sorti sept albums depuis 1995, le dernier étant l’effort éponyme de 2011. Le groupe a eu un certain nombre de chansons à succès au cours de ses deux premières décennies, y compris le Top 10 Smash “Cela fait longtemps” de l’album n ° 1 “Briser le cycle”. LPs de suivi “14 nuances de gris” et “Chapitre V” a également dépassé le Panneau d’affichage graphique.

En 2019, Lewis dit que nouveau TACHÉ le matériel semblerait probablement “assez brutal. Cela reviendrait à la lourdeur avec laquelle nous étions au départ, quand ‘Cela fait longtemps’ et ‘Dehors’ et ‘Si loin’ et des chansons comme ça, qui étaient des chansons radiophoniques, confondaient tout. Parce que si tu venais nous voir à une émission, la série était bien plus lourde que la plupart des chansons que tu entendrais à la radio. Et je dois dire que ça reviendrait dans le sens de juste lourd … Je pense que j’ai des trucs refoulés qui couleraient probablement assez bien sur certains Mikede [Mushok] riffs lourds. “

“En direct: ça fait longtemps” liste des pistes:

01. Yeux grands ouverts (Vivre)



02. Papier Jésus (Vivre)



03. Pas encore (Vivre)



04. Disparaître (Vivre)



05. Pour toi (Vivre)



06. Quelque chose (Vivre)



07. Intro (Vivre)



08. Ramper (Vivre)



09. Ici (Vivre)



dix. Dehors (Vivre)



11. Ailes en papier (Vivre)



12. Si loin (Vivre)



13. Brut (Vivre)



14. Cela fait longtemps (Vivre)



15. Mudshovel (Vivre)

En 2020, Danny Wimmer présente est entré dans l’espace de curation de contenu numérique, en promouvant les diffusions en direct à la carte et en créant la populaire série numérique “Hors scène avec DWP”. DWP est connu dans le monde entier pour son portefeuille exceptionnel d’événements musicaux et de style de vie, qui comprend Réplique, Bourbon et au-delà, Épicentre, Hausse de la ville natale, Plus fort que la vie, Sonic Temple Art + Festival de musique et Bienvenue à Rockville.