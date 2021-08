Stake ZOO pour gagner du BTC Crypto nouveaux médias

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

17 août 2021, GENÈVE, Suisse — Construite sur Wanchain, la plateforme agricole Yield ZooKeeper a annoncé le lancement de son nouveau pool de jalonnement, Satoshi’s Oasis Paradise. Le pool de jalonnement offre désormais à ses utilisateurs des récompenses BTC au lieu de récompenses XRP suite à un vote de la communauté. La nouvelle piscine a commencé le 13 août et se poursuivra pendant exactement quatre semaines.

L’oasis paradisiaque de Satoshi

Oasis Paradise de Satoshi est le dernier ajout à la plate-forme ZooKeeper. À la suite d’un vote de la communauté ZooKeeper, tous les utilisateurs auront désormais la possibilité de miser leurs jetons ZOO $ pour gagner le $ BTC emballé (connu sous le nom de wanBTC sur Wanchain) en récompense du mois. Les récompenses peuvent être réclamées à tout moment, il n’y a aucun risque de perte temporaire, aucune pénalité pour entrer ou sortir du pool, et il n’y a pas de limites sur les montants de mise.

Piscine Safari ZooKeeper

Le ZooKeeper Safari Pool permet aux utilisateurs de miser ZOO $ et de gagner des récompenses. Lancé le 21 mai, le nouveau concept passionnant prend son envol au sein de la communauté ZooKeeper. Le Safari Pool profitera encore plus aux utilisateurs qui se sont concentrés sur la conservation de leurs jetons ZOO depuis le début et les récompensera pour leur patience. Les pools de jalonnement Zoo donnent au jeton Zoo une plus grande utilité et en même temps ils aident à augmenter ZooKeeper TVL (Total Value Locked). Le processus Safari Pool présente un certain nombre d’avantages importants pour tous les acteurs de ZOO en perspective, notamment :

Aucune limite au nombre de jetons ZOO que l’on peut miser Aucune période de verrouillage lors de la mise de jetons ZOO Aucun frais de pénalité à l’entrée ou à la sortie des pools de mise La durée de chaque nouveau Safari Pool voté par la communauté sera fixée à quatre (4) semaines ; Un pool permettra à l’utilisateur de miser son ZOO pour gagner des récompenses en jetons ZOO.

Ce pool fait partie intégrante de la section Safari Pool et permettra à l’utilisateur de miser sur son ZOO pour gagner le jeton/pièce actuellement voté par la communauté.

Processus de vote ZooKeeper

Le processus de vote ZooKeeper signifie que pendant qu’un pool de jalonnement choisi est actif, la communauté votera pour le pool suivant. Par la suite, un nouveau vote sera toujours lancé le même jour que le lancement de la piscine. Pour chaque nouveau vote de la communauté, diverses pièces/jetons répertoriés sur WanSwap seront disponibles au choix.

Batailles ZooRena

Plus tôt ce mois-ci, ZooKeeper a lancé ZooRena, un jeu de combat passionnant, unique et interactif dans lequel deux clans opposés de différentes mascottes ZooKeeper s’affronteront une fois par semaine. Les participants de ZooRena peuvent choisir un clan à soutenir, ajouter du pouvoir à ce clan en utilisant des NFT pour augmenter les chances de victoire. ZooRena est rendu encore plus intéressant avec l’ajout de paris sur des batailles, ce qui signifie que la dApp en pleine croissance offre de nombreuses façons de gagner.

Toute personne intéressée peut participer à l’aventure Safari et gagner du wanBTC, qui peut facilement être converti en BTC natif à l’aide de la technologie décentralisée de Wanchain avec des frais minimes.

La source