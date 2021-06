StakeHound met à niveau le contrat intelligent pour supprimer le stETH des pools après avoir poursuivi Fireblocks pour la perte de M

Ethereum (ETH)

StakeHound met à niveau le contrat intelligent pour supprimer le stETH des piscines après avoir poursuivi Fireblocks pour une perte de 75 millions de dollars

38 178 ETH ont été perdus à jamais en raison de la perte des clés privées du portefeuille numérique.

La société de crypto-monnaie StakeHound a déposé une plainte contre la société israélienne Fireblocks, affirmant qu’elle avait perdu ses quelque 75 millions de dollars de crypto-monnaies.

Fireblocks, un développeur d’infrastructures sécurisées de transfert d’actifs interentreprises, a levé 133 millions de dollars dans une série Round C plus tôt cette année dirigée par Coatue, Ribbit et des investisseurs existants, dont Paradigm, Galaxy Digital Tenaya Capital, Cyberstarts Ventures et Swisscom Ventures.

Selon le procès déposé auprès du tribunal de district de Tel Aviv, StakeHound affirme que c’est en raison de la négligence d’un employé de Fireblocks que leurs actifs cryptographiques ont été perdus. L’absence de sauvegarde des clés privées dans le portefeuille numérique concerné signifie que les fonds perdus ne peuvent pas être récupérés.

Fireblocks a nié tout acte répréhensible en déclarant : “Les clés ont été générées par le client et stockées en dehors de la plate-forme Fireblocks” et que “le client n’a pas stocké la sauvegarde auprès d’un fournisseur de services tiers conformément à nos directives”.

Coincovers était la société chargée de sauvegarder la clé privée.

StakeHound a affirmé que ce n’était pas une situation simple où les clés privées étaient simplement perdues ; plutôt, “les défendeurs n’ont pas transféré les clés privées pertinentes à Coincover comme requis et convenu”.

« Cela a entraîné une catastrophe et des dommages : le défendeur a irrévocablement perdu l’accès aux actifs numériques du demandeur, qui ont été déposés dans un portefeuille électronique fourni par le défendeur, provoquant la perte de 38 178 des pièces ETH du demandeur. »

Selon le PDG de Fireblocks, Michael Shaulov, la demande du plaignant est incorrecte et ce qui s’est passé, c’est que StakeHound jalonne son ETH. Il a dit à Calclaist,

« Dans le cadre qu’ils ont créé, il y a un mot de passe dont le client a besoin dès que le nouveau réseau est établi. Fireblocks ne crée pas le mot de passe pour le réseau car il n’existe pas encore. C’est une technologie que nous ne savons pas comment prendre en charge.

Mardi, StakeHound a publié une déclaration concernant l’incident de gestion des clés Fireblocks ETH 2.0, réitérant qu’une série d’erreurs de Fireblocks a causé la perte de 2 clés.

Fireblocks n’a pas généré leurs clés privées dans un environnement de production, n’a pas inclus les clés privées nécessaires pour déchiffrer leurs 2 partages de clés dans la sauvegarde et a perdu les deux clés, ont-ils déclaré.

Pour l’instant, l’équipe a décidé d’effectuer une mise à niveau du contrat intelligent pour supprimer le stETH des pools de liquidités tout en l’empêchant d’être envoyé aux pools.

