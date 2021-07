Staline exhorte le PM à accorder à TN une allocation spéciale de 1 cr dose de vaccin Covid

in

Cependant, le Tamil Nadu n’a pas reçu de vaccins proportionnels à la taille de sa population, d’où la grave pénurie actuelle de vaccins.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a exhorté mardi le Premier ministre Narendra Modi à intervenir afin de corriger le déséquilibre dans l’allocation de vaccins Covid-19 pour l’État et de faire une allocation spéciale de 1 crore de doses de vaccin.

Dans une lettre à Modi, Staline a souligné que le ministère de la Santé et du Bien-être familial, dans son affidavit déposé auprès de la Cour suprême de l’Inde, avait spécifiquement indiqué que les États s’étaient vu attribuer la quantité de vaccin disponible proportionnellement à la population entre 18 et 18 ans. 44 ans de l’État respectif afin d’assurer une distribution équitable du vaccin.

Cependant, le Tamil Nadu n’a pas reçu de vaccins proportionnels à la taille de sa population, d’où la grave pénurie actuelle de vaccins. « Le nombre de doses de vaccin fournies à notre État n’est que de 302 pour mille personnes éligibles. C’est très faible par rapport aux doses de vaccin mises à la disposition d’États comparables comme le Gujarat, le Karnataka et le Rajasthan, qui sont respectivement de 533, 493 et ​​446 », a déclaré Staline.

Le ministre en chef a rappelé qu’il avait demandé l’intervention du Premier ministre en mai de cette année en faisant une allocation spéciale de vaccins Covid-19 au Tamil Nadu pour corriger l’allocation disproportionnée faite à l’État, en termes de doses mises à disposition pour mille personnes éligibles.

Selon Staline, jusqu’au 8 juillet 2021, l’État n’avait reçu que 29.18.110 vaccins du Centre pour les personnes de la catégorie 18-44 ans et 1.30.08.440 vaccins pour la catégorie ci-dessus 45 ans. « Comme l’allocation de vaccins était très insuffisante, il nous est extrêmement difficile de répondre à l’énorme demande de vaccination dans tout l’État. Le succès des efforts de mon gouvernement pour éliminer l’hésitation vaccinale et faire de la campagne de vaccination un mouvement de masse repose désormais carrément sur les doses mises à notre disposition », a-t-il déclaré.

